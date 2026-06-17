Με μεγάλη καθυστέρηση βγήκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 και πλέον έχουν γίνει γνωστά τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι δικαιούχοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην κλήρωση για τη λήψη της σχετικής ενίσχυσης.

Ωστόσο, η ανακοίνωση και η έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης συνοδεύονται από ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης χρονιάς. Ενδεικτικά, για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025» οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί ήδη από τον Μάρτιο του 2025 και οι δικαιούχοι μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα vouchers από την 1η Μαΐου 2025.

Αντίθετα, για το νέο πρόγραμμα, βρισκόμαστε πλέον στα μέσα Ιουνίου και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δεν έχει καν ξεκινήσει, ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό η έναρξη των αιτήσεων αναμένεται τον Αύγουστο. Πρόκειται για καθυστέρηση αρκετών μηνών, η οποία δημιουργεί ερωτήματα, καθώς χιλιάδες πολίτες που σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές δεν γνωρίζουν ακόμη εάν θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης.

Παρά τη σημαντική αυτή υστέρηση στο χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ορισμένες θετικές αλλαγές. Συγκεκριμένα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια φθάνουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και σε οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ενισχύει τον κοινωνικό και συμπεριληπτικό χαρακτήρα του προγράμματος.

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Παράλληλα, εισάγεται νέα ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω. Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιείται αισθητά από το πρόγραμμα του 2025, όπου η επιδότηση δεν αυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Το πρόγραμμα διατηρεί επίσης τη χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης της επιδότησης μέσω των ψηφιακών πλατφορμών του Δημοσίου, ενώ οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις τόσο ηλεκτρονικά όσο και μέσω των ΚΕΠ.

Τα ποσά της ενίσχυσης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την περίοδο χρήσης, ενώ η επιλογή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Παρότι οι βελτιώσεις στα εισοδηματικά κριτήρια και οι πρόσθετες παροχές για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η μεγάλη καθυστέρηση στην ενεργοποίηση του προγράμματος δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ πέρσι οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί τον Μάρτιο και οι δικαιούχοι ξεκινούσαν να χρησιμοποιούν τα vouchers από τον Μάιο, φέτος η διαδικασία αναμένεται να ανοίξει μόλις τον Αύγουστο, δηλαδή μετά το μεγαλύτερο μέρος της θερινής περιόδου, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα αξιοποίησης της ενίσχυσης για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2026.