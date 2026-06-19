Ο Μάκης Δελαπόρτας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη, αλλά και για τη σχέση του με τον γιο της, Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ πριν από μερικές ημέρες ήρθε στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς έγινε γνωστό ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του και χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις. Ο Μάκης Δελαπόρτας, στενός του φίλος, αποκάλυψε την αλήθεια για την υγεία του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, το απόγευμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ένα από τα κυριότερα θέματα προς συζήτηση ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, της οποίας το όνομα απασχολεί την επικαιρότητα μέχρι και σήμερα. Μάλιστα φέτος, συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή.

Παράλληλα, ο Μάκης Δελαπόρτας, μίλησε και για τον γιο της «εθνικής στάρ», Γιάννη Παπαμιχαήλ, αποκαθιστώντας την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του.

Όπως εξήγησε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, καθώς είναι καλά στην υγεία του: «Ο Γιάννης είναι κομμάτι της ζωής μου. Ήμουν και δίπλα του πρόσφατα στο νοσοκομείο. Εγώ τον πήγα. Είναι εντάξει. Είναι σε μία αποθεραπεία. Δεν υπάρχει κίνδυνος, μην ακούτε αυτά που γράφουν. Μπήκε, εγώ τον πήγα, ήταν κάποιες εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν. Αλλά, είναι σε μία αποθεραπεία, δεν είναι κάτι σοβαρό που λέγεται και ξανά λέγεται. Μην τα κάνουμε θέματα γιατί στεναχωριέται και εκείνος και δεν θέλω. Είναι μία χαρά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djd3sxyh6my9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μάκης Δελαπόρτας: «Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ είναι βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος»

Με αφορμή τη συζήτηση για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο Μάκης Δελαπόρτας, εξήγησε ότι εργάζονται από κοινό για να επιλεχθούν οι κατάλληλες φωτογραφίες της μητέρας του για το βιβλίο που ετοιμάζουν και θα έρθει στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2026.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια της επιλογής των φωτογραφιών, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ συγκινείται βλέποντας την μητέρα του: «Κάπως συγκινείται! Δεν σημαίνει ότι βλέπει τις ταινίες, στεναχωριέται. Είναι λίγο δύσκολο γι’ αυτόν να γυρίζει πίσω στο παρελθόν και να θυμάται… Είναι βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Μάκης Δελαπόρτας.