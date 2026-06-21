Ο μετεωρολόγος τονίζει ότι θερμοκρασίες που πριν από μία δεκαετία θεωρούνταν σενάρια μακρινής μελλοντικής κλιματικής εξέλιξης, πλέον εμφανίζονται σε καθημερινές προγνώσεις.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου, σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι οι προβλέψεις για τον επερχόμενο καιρό θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό ένα υποθετικό «δελτίο καιρού του 2050» που είχε παρουσιαστεί το 2014 στη γαλλική τηλεόραση, στο πλαίσιο σεναρίων για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που αναφέρει, το 2014 είχε παρουσιαστεί ένας χάρτης που απεικόνιζε θερμοκρασίες έως και 43°C στη νότια Γαλλία και περίπου 40°C στο Παρίσι, ως πιθανές τιμές για το μακρινό μέλλον.

Ωστόσο, όπως σημειώνει, οι τωρινές προβλέψεις για τη Δευτέρα δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές της Γαλλίας η θερμοκρασία πλησιάζει ήδη αυτά τα επίπεδα, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική μεταβολή.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα δυτικά παράλια της χώρας, περιοχές που παραδοσιακά επηρεάζονται από την ψυχρότερη θαλάσσια επίδραση του Ατλαντικού και εμφανίζουν ηπιότερο κλίμα. Εκεί, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 37–41°C, τιμές ασυνήθιστα υψηλές για τα μέσα Ιουνίου.

Σε άλλες περιοχές της Γαλλίας, οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν σε επίπεδα άνω των 40°C, ενισχύοντας την εικόνα ενός έντονου θερμικού κύματος που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

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Το βασικό στοιχείο που επισημαίνεται είναι η σύγκριση ανάμεσα σε παλαιότερα επιστημονικά σενάρια για το 2050 και στις σημερινές πραγματικές μετεωρολογικές προβλέψεις, γεγονός που αναδεικνύει, σύμφωνα με την ανάρτηση, την επιτάχυνση των ακραίων καιρικών φαινομένων στην Ευρώπη.

Η ανάρτηση του Σάκη Αρναούτογλου

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