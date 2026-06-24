Κάτω από τα βουνά των γαλλικών Άλπεων υπάρχει ένας μυστικός κόσμος.

Κάτω από τις κορυφές των ελβετικών Άλπεων εκτείνεται ένας ολόκληρος «κρυμμένος κόσμος». Περισσότερες από 1.400 σήραγγες και χιλιάδες χιλιόμετρα υπόγειων διαδρομών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό δίκτυο υποδομών που εξυπηρετεί όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και μια ευρύτερη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα

Για τον ταξιδιώτη που διασχίζει τη χώρα με τρένο, η είσοδος σε μια σήραγγα αποτελεί μία σύντομη διακοπή της θέας. Στην πραγματικότητα, όμως, βρίσκεται μέσα σε ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της Ευρώπης, σχεδιασμένο για να κρατήσει τους ανθρώπους μακριά από τις οδικές μεταφορές και να περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις ορεινές περιοχές.

Κεντρικό ρόλο παίζει η Νέα Σιδηροδρομική Σύνδεση μέσω των Άλπεων (NRLA), η οποία περιλαμβάνει ορισμένες από τις σημαντικότερες σιδηροδρομικές σήραγγες του κόσμου. Η σήραγγα του Γκόταρντ, μήκους περίπου 57 χιλιομέτρων, επιτρέπει στα τρένα να διασχίζουν τις Άλπεις σε ελάχιστο χρόνο, αποφεύγοντας τις απότομες κλίσεις και βελτιώνοντας σημαντικά την αποδοτικότητα των μεταφορών.

Στόχος η βιωσιμότητα και ένα καλύτερο οδικό δίκτυο

Βασικός στόχος δεν ήταν μόνο η ταχύτερη μετακίνηση επιβατών, αλλά κυρίως η μεταφορά μεγάλου μέρους των εμπορευμάτων από τους αυτοκινητοδρόμους στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται η κυκλοφορία βαρέων φορτηγών στις ορεινές κοιλάδες, περιορίζονται οι εκπομπές ρύπων και βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων που επί χρόνια επηρεάζονταν από τον θόρυβο και τα καυσαέρια.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών εφαρμόστηκαν πρακτικές που περιόρισαν τη σκόνη, τον θόρυβο και τη ρύπανση των υδάτων, ενώ μετά την ολοκλήρωση των σηράγγων πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις αποκατάστασης οικοσυστημάτων, όπως η αναδιαμόρφωση ρεμάτων και η δημιουργία νέου περιβάλλοντος για την άγρια πανίδα.

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Παράλληλα, οι υπόγειες υποδομές ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Σήραγγες και προστατευτικές στοές συμβάλλουν στην ασφαλή λειτουργία των μεταφορών ακόμη και σε περιπτώσεις χιονοστιβάδων, κατολισθήσεων ή έντονων καιρικών φαινομένων, διατηρώντας κρίσιμες συνδέσεις ανοιχτές όταν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην επιφάνεια.

Το παράδειγμα της Ελβετίας αποτελεί εργαλείο για ένα καθαρό και βιώσιμο μέλλον

Το παράδειγμα της Ελβετίας αποδεικνύει οτι όταν όλες οι υποδομές εναρμονίζονται ταυτόχρονα με την οικονομία και το περιβάλλον μίας χώρας, τότε όλα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.

Οι σήραγγες από μόνες τους δεν αποτελούν λύση για την κλιματική κρίση, όταν όμως συνδυάζονται με ισχυρό σιδηροδρομικό δίκτυο, κατάλληλες δημόσιες πολιτικές και κίνητρα για πιο βιώσιμες μεταφορές, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση των εκπομπών αερίων και στην προστασία ευαίσθητων φυσικών περιοχών.

Πίσω από μια απλή διαδρομή με τρένο στην Ελβετία κρύβεται κρύβεται η δημιουργία ενός υπόγειου δικτύου που δεν εξυπηρετεί μόνο την ταχύτητα και την άνεση, αλλά λειτουργεί και ως εργαλείο για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον.