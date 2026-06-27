«Σοκαρίστηκα, δεν το περίμενα από γυναίκες» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Η γνωστή τραγουδίστρια που διανύει τους τελευταίους μήνες της δεύτερης εγκυμοσύνης της, μέσα σε όλα, μίλησε για όλους αυτούς τους μήνες, αλλά και για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε.

«Έχουν πάει όλα πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής. Το βιώνω όπως το βιώνει κάθε γυναίκα, με χαρά, με προσμονή, με αγωνία. Σίγουρα διαφορετικά απ’ την πρώτη εγκυμοσύνη. Επειδή δεν έχω αδέρφια και ήθελα πολύ να ‘χω αδερφές, ή αδερφούς, δεν ξέρω, είμαι βαθιά χαρούμενη που θα ‘χω δυο κορίτσια», είπε αρχικά η Ελεάνα Παπαϊωάννου.

Σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που της συνέβη πριν από λίγες ημέρες, όταν ένας μάστορας που είχε καλέσει στο σπίτι της, της είπε πως είναι κρίμα που δεν περιμένει αγοράκι.

«Εμένα μου προκάλεσε μία αμηχανία, όχι για μένα, γιατί περιμένω κορίτσι, αλλά γιατί, ξέρεις, πλέον τώρα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αυτό που με σόκαρε κάτω απ’ την ανάρτηση αυτή, είναι ότι έμπαιναν πολλοί άντρες και έγραφαν απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να λες σε μία γυναίκα οχτώ μηνών ότι “δεν πειράζει που περιμένετε κοριτσάκι’” κι ότι “θέλουν πιο πολύ αρσενικό και αντρίλα”».

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Κλείνοντας, η Ελεάνα Παπαϊωάννου αποκάλυψε πως όταν κυκλοφόρησε το νέο της βίντεο κλιπ, δέχτηκε πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, για το γεγονός ότι εμφανιστήκατε έγκυος σε ένα βίντεο κλιπ.

«Σοκαρίστηκα. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και σκέφτονται έτσι, και είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το ότι μια γυναίκα συνεχίζει τη δουλειά της εφόσον μπορεί και έχει τη δυνατότητα, και προφανώς έχει την άδεια απ’ τον γιατρό που την παρακολουθεί, έτσι; Ε, και συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της. Και βλέπω ανθρώπους να γράφουνε, ας πούμε, χυδαία και αισχρά σχόλια από κάτω από μια ανάρτηση, όπου εγώ ουσιαστικά ανέβασα ένα backstage απ’ το βίντεο κλιπ μου πριν την κυκλοφορία του νέου μου τραγουδιού. Ε όχι, αν με ρωτάς, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν το περίμενα κυρίως κι από γυναίκες», κατέληξε η ίδια.

{https://www.youtube.com/watch?v=pWdgQBjxfPM}