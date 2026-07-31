Η ανάρτηση της ερμηνεύτριας για τα ενεργά μέτωπα της φωτιάς που πλήττουν την χώρα τις τελευταίες ώρες.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα, καθώς περισσότερα από 70 μέτωπα φωτιάς παραμένουν ενεργά καταστρέφοντας δασικές εκτάσεις της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τα ενεργά μέτωπα, προκειμένου να προστατευτούν οι ανθρώπινες ζωές, οι κατοικημένες περιοχές και οι δασικές εκτάσεις.

Με αφορμή την κρίσιμη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, η Αποστολία Ζώη θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια, εκφράζοντας τη δική της άποψη και στέλνοντας παράλληλα το δικό της μήνυμα συμπαράστασης στους ανθρώπους που δοκιμάζονται.

Στο βίντεο που δημοσίευσε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, αναφέρει:

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«Κάθε, μα κάθε φορά που θα βγουν στις ειδήσεις και θα πουν ‘τις επόμενες ημέρες θα έχει αέρα και να προσέχετε για πυρκαγιές’ και οτιδήποτε, δεν υπάρχει μία φορά που να μην έχει ξεσπάσει πυρκαγιά. Δηλαδή, είναι λες και λένε σε όλους τους πυρομανείς ‘παιδιά μου, αύριο θα κάνετε πάρτι. Πηγαίνετε και κάψτε όλη την Ελλάδα, θα έχει 9 μποφόρ’. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή έλεος με αυτές τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο. Φτάνει. Δεν ξέρω αν φταίνε οι ειδήσεις, δεν ξέρω αν φταίει το σύστημα, πάντως, σίγουρα, δεν μπορούμε να προστατευτούμε από καμία πλευρά. Έρμαια! Κουράγιο σε αυτούς που περνάνε δύσκολα και φέτος, για ακόμη μία φορά. Κουράγιο!».