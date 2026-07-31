Οι νέες φωτογραφίες του Δημήτρη Αλεξάνδρου με τον γιο του, Πάρη.

Μία διαφορετική εξόρμηση στη φύση πραγματοποίησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παρέα με τον γιο του, Πάρη, χαρίζοντας στον μικρό μία ξεχωριστή εμπειρία ζωής.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, βρέθηκε ανάμεσα σε ένα καταπράσινο τοπίο και εντυπωσιακούς καταρράκτες έχοντας στην αγκαλιά του τον γιο του, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη φύση και τα τρεχούμενα νερά.

Το απόγευμα της Παρασκευής 31 Ιουλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προχώρησε σε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς του φίλους μία μικρή γεύση από την εμπειρία του στην εξοχή.

Στις φωτογραφίες μου μοιράστηκε, πατέρας και γιος ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό τους, το οποίο και «πρόδωσε» την χαρά τους για την κοινή τους «περιπέτεια».

Ο επιχειρηματίας μάλιστα, στην ανάρτησή του συμπεριέλαβε και δύο ξεχωριστά βίντεο. Στο πρώτο βρίσκεται στα νερά του ποταμού με τον μικρό Πάρη στην αγκαλιά του, ενώ στο δεύτερο εμφανίζεται να περπατά δίπλα στο νερό, παρατηρώντας από ψηλά τους καταρράκτες. Και στα δύο στιγμιότυπα ο Πάρης, ακούγεται ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τη νέα του εμπειρία.

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Όπως συνήθως, ο Αλεξάνδρου δεν αποκάλυψε τον προορισμό τους, ωστόσο συμπλήρωσε την ανάρτησή του με μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα τρυφερή λεζάντα: «Μία φωτογραφία. Χίλια συναισθήματα. Ποια λέξη σου έρχεται πρώτη στο μυαλό;».