Η ηθοποιός έζησε μία διαφορετική εμπειρία στην Πελοπόννησο.

Για διακοπές στην Πελοπόννησο βρέθηκε η Πηνελόπη Πλάκα, προσθέτοντας μία διαφορετική εμπειρία στην ζωή της, καθώς κατάφερε να κάνει ράφτινγκ στα νερά του ποταμού Λάδωνα.

Η γνωστή ηθοποιός φαίνεται πως απολαμβάνει τις καλοκαιρινές τις διακοπές με τον δικό της τρόπο, αφού δεν επέλεξε κάποια παραλία, αλλά ένα εντυπωσιακό, καταπράσινο τοπίο.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τις δραστηριότητές της στη φύση, «κλέβοντας» τις εντυπώσεις.

{https://www.instagram.com/p/DbaVK_PjaYe/?hl=el&img_index=1}

Στις εικόνες που δημοσίευσε, εμφανίζεται χαμογελαστή και ήρεμη κάτω από τα δέντρα, φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό για το ράφτινγκ που ακολούθησε.

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Παράλληλα, μέσω της δημοσίευσής της, μοιράστηκε ορισμένες πληροφορίες για τη σύνδεση που έχει ο ποταμός Λάδωνας με την μυθολογία, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Ο Λάδωνας, που σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία ήταν τόπος όπου κυνηγούσε η θεά Άρτεμη, χαρακτηρίστηκε από τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία ως ο ομορφότερος ποταμός της Ελλάδας. Σήμερα, με τα καταπράσινα τοπία και τα δροσερά νερά του, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για rafting στην

Πελοπόννησο. Το rafting εδώ γίνεται - παρέα με χιλιάδες λιβελούλες που πετούν γύρω σου, κάνοντάς σε να πιστεύεις πως ο χρόνος σταματά και πως έχεις βρεθεί μέσα σε ένα παραμύθι.

Υ.Γ. Αν βρεθείτε στον Λάδωνα, να ξέρετε πως ο Γιώργος και ο Μενέλαος δεν κάνουν μόνο rafting. Μέχρι το τέλος της διαδρομής υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τραγουδάτε όλοι μαζί παιδικά τραγούδια κατασκήνωσης».