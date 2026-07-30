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Η εντυπωσιακή τούρτα και το τρυφερό στιγμιότυπο της Μαριαλένας Ρουμελιώτη με τον Σάκη Κατσούλη και τον γιο τους.

Τα γενέθλιά της γιόρτασε η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Σάκη Κατσούλη και τον 1,5 μηνών γιο τους.

Η πρώην παίκτρια του Survivor έκλεισε τα 31 της χρόνια, γιορτάζοντας για πρώτη φορά ως μητέρα.

Επιστρέφοντας στο σπίτι, οι φίλοι του ζευγαριού της είχαν ετοιμάσει μία ξεχωριστή έκπληξη στην είσοδο του σπιτιού.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που μοιράστηκαν μέσω social media, η παρέα τους είχε δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό σκηνικό με λευκά μπαλόνια και μία λευκή τούρτα αφιερωμένη στη Μαριαλένα Ρουμελιώτη, στην οποία αναφερόταν το μήνυμα:

«31. Είσαι στα καλύτερά σου, μαμά».

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Στην εικόνα που δημοσίευσε ο Σάκης Κατσούλης, το ζευγάρι ποζάρει χαμογελώντας στον φακό, με την εορτάζουσα να κρατάει τρυφερά το γιο τους στην αγκαλιά της.

«Επιστρέφοντας μας περίμενε μία ευχάριστη έκπληξη από τα φιλαράκια μας. Χρόνια πολλά μαμά μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην παίκτης του Survivor.

Το ζευγάρι, πριν από περίπου 1,5 μήνα, απέκτησε το πρώτο τους παιδάκι και από τότε φαίνεται να έχει πάρει μία διαφορετική τροπή η καθημερινότητά τους. Μέσα από αναρτήσεις τους μοιράζονται τη χαρά τους με τους διαδικτυακούς τους ακόλουθους, αποκαλύπτοντας μόλις μερικά από τα συναισθήματά τους.