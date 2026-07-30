Ενδεικτικό των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη φωτιά στο Ρέθυμνο είναι οι κινήσεις της ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

Τη δική τους τιτάνια μάχη με τις φλογές για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στο Ρέθυμνο δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τους δυνατούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή να μην αφήνουν τα εναέρια μέσα να πετάξουν και να επιχειρήσουν στην περιοχή.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν φαίνονται και στο βίντεο της ΕΡΤ, με την δημοσιογράφο Βαλέρια Δολοψάκη που κλήθηκε να δώσει το ρεπορτάζ για την κατάσταση στην περιοχή να μην μπορεί να σταθεί όρθια δείχνοντας ακριβώς τα όσα συμβαίνουν.

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Νωρίτερα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στο ΕΡΤnews στάθηκε στους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και δεν αφήνουν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν στο πύρινο μέτωπο.

«Οι άνεμοι είναι πάρα πολύ ισχυροί, με τις ριπές να φτάνουν στα 12 μποφόρ και δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των εναέριων μέσων» είπε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ιωάννης Ταταράκης.