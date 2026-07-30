Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τον θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Γύθειο.

Ειδικότερα σύμφωνα με το MEGA η εισπνοή καπνού εξετάζεται ως η αιτία θανάτου του 27χρονου πυροσβέστη καθώς φαίνεται να απομακρύνεται το ενδεχόμενο να κατέληξε από παθολογικά αίτια. Σε κάθε περίπτωση αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Ο 27χρονος, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην περιοχή Αγεράνος. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατός του, ενώ η απώλεια του 27χρονου έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και την τοπική κοινωνία.

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