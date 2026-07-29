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Νέα τραγωδία στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με τρίτο νεκρό.

Μαύρη μέρα για την χώρα καθώς θρηνεί τρεις πυροσβέστες σε φωτιές που ξέσπασαν σε Γύθειο και Ρέθυμνο.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΥ, για τον θάνατο του τρίτου Πυροσβέστη ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Η ανακοίνωση:

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας».

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