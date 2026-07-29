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Την άμεση διερεύνηση των ευθυνών ζήτησε η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» Μαρία Καρυστιανού.

Τα δικά της συλλυπητήρια για τους θανάτους των πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο έστειλε η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» την Τετάρτη 29/7.

Παράλληλα, όπως τονίζει «η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση», ενώ η Μαρία Καρυστιανού ζητάει την άμεση διερεύνηση των ευθυνών.

«Η τραγική απώλεια δύο Πυροσβεστών στο Ρέθυμνο της Κρήτης και ενός ακόμα στο Γύθειο αποκαλύπτει την ανεπάρκεια μέσων και προσωπικού της Πυροσβεστικής.

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Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες για αυτή την κατάσταση. Η Μαρία Καρυστιανού συμπαρίσταται στις οικογένειες των Πυροσβεστών και ζητά άμεση διερεύνηση των ευθυνών όσο ψηλά κι αν βρίσκονται» αναφέρει η ανακοίνωση.