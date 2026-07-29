«Τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς μάχονταν με τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων στο νησί της Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα» έγραψε το πρακτορείο Reuters.

Στα πρωτοσέλιδα των διεθνών Μέσων βρίσκεται η τραγωδία με τους νεκρούς πυροσβέστες στις φωτιές που μαίνονται ανεξέλεγκτες στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

O Guardian και το BBC αφιερώνουν το πρώτο θέμα της ιντερνετικής τους έκδοσης στις φωτιές που ξέσπασαν και στις δύο περιοχές την Τετάρτη.

Για τη μάχη της νότιας Ευρώπης με τις πυρκαγιές γράφει και ο Guardian, κάνοντας αναφορά στους τρεις νεκρούς πυροσβέστες στο Ρέθυμνο.

«Τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά την αντιμετώπιση πυρκαγιών στο νησί της Κρήτης και στα νότια της ηπειρωτικής χώρας, ανακοίνωσε η ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς η υπερβολική ζέστη εμποδίζει τις προσπάθειες ελέγχου των πυρκαγιών που μαστίζουν τη νότια Ευρώπη. Το τόξο των βάναυσων πυρκαγιών, που εκτείνεται από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι την ανατολική Μεσόγειο και από τα Υψίπεδα της Σκωτίας μέχρι τα νότια της Ισπανίας, έχει ανησυχήσει τους ειδικούς, επειδή πολλές από τις πυρκαγιές έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο και καίνε κοντά σε πόλεις και κωμοπόλεις» σημειώνει ο Guardian.

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Στο live του το Sky News έκανε θέμα τον θάνατο των τριών πυροσβεστών.

«Ένας τρίτος πυροσβέστης πέθανε στην Ελλάδα, όπου δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο θύμα πέθανε σε πυρκαγιά στην περιοχή της Πελοποννήσου» γράφει το Sky News επικαλούμενο δηλώσεις εκπροσώπου στο Reuters.

Το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως «Τρεις Έλληνες πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους καθώς μάχονταν με τις φλόγες εν μέσω ισχυρών ανέμων στο νησί της Κρήτης και στην ηπειρωτική χώρα, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη την Τετάρτη, μετά από ημέρες καταστροφικών πυρκαγιών στην Ισπανία και τη Γαλλία. Δύο πυροσβέστες παγιδεύτηκαν στην πυρκαγιά της Κρήτης κοντά στο χωριό Κρύα Βρύση, ενώ οδηγούσαν ανάμεσα σε μέτωπα πυρκαγιάς. Ένας άλλος έχασε τη ζωή του σε άλλη πυρκαγιά στην περιοχή της Πελοποννήσου, δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής στο Reuters».

Λίγο νωρίτερα το BBC αφιέρωνε το πρωτοσέλιδό του στους δύο πυροσβέστες που πέθαναν στην Κρήτη.

Την είδηση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών μετέδωσε νωρίτερα και το Anadolu και το dpa μεταξύ άλλων διεθνών Μέσων.

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