Αναλυτικά η αίτηση για όσους έχουν ανάγκη διαμονής λόγω της φωτιάς στο Ρέθυμνο.

Οδηγίες για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά που μαίνεται στο Ρέθυμνο προσφέρει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο site του υπουργείου λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, επικουρικά των παροχών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από την φωτιά της 29ης Ιουλίου 2026 στον Δήμο Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Μπορείτε να υποβάλλεται την αίτηση ΕΔΩ.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωσητου υπουργείου «για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:30, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου Κρήτης, εκδόθηκε μήνυμα μέσω του 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Τουρισμού, η Περιφέρεια Κρήτης και οι Δήμοι Αγίου Βασιλείου και Φαιστού συνεργάζονται για την ασφαλή μεταφορά όσων βρίσκονται στην περιοχή. Οι αρμόδιοι φορείς παραμένουν σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να ενημερώνονται αποκλειστικά από επίσημες πηγές».

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Ανεξέλεγκτες οι φωτιές

Σημειώνεται ότι ο τραγικός απολογισμός από τις φωτιές στο Ρέθυμνο και το Γύθειο μετρά ήδη τρεις νεκρούς πυροσβέστες. Ένας εποχικός πυροσβέστης και ένας 5ετους θητείας είναι νεκροί από την φωτιά στο Ρέθυμνο ενώ τη ζωή του έχασε και τρίτος πυροσβέστης, στο Γύθειο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο βρέθηκαν νεκροί λίγο έξω από το χωριό Κρύα Βρύση. Οι δύο άνδρες ηλικίας 25 και 58 ετών επέβαιναν σε πυροσβεστικό ημιφορτηγό όχημα και κινούνταν από το μέτωπο της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση προς Μέλαμπες. Κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να εγκλωβίστηκαν βγήκαν από το όχημα, πιθανότατα λόγω των πυκνών καπνών και της περιορισμένης ορατότητας που επικρατούσε στην περιοχή και εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη της Κρύας Βρύσης τους δύο άτυχους πυροσβέστες έχει ήδη παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ υπάρχουν και δύο τραυματισμένοι πολίτες.

Νεκρός και τρίτος πυροσβέστης

Βαρύ είναι το κλίμα στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά την είδηση του θανάτου ενός ακόμη πυροσβέστη. Ο λόγος για τον 30χρονο υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Γυθείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι ο τρίτος πυροσβέστης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της φωτιάς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στον Αγερανό Γυθείου. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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