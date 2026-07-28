Είναι αλήθεια ότι οι σαγιονάρες προκαλούν προβλήματα στα πόδια μας;

Μόλις κάνουν την εμφάνισή τους οι σαγιονάρες, κάθε καλοκαίρι, επανέρχεται και ένα ερώτημα: είναι ένοχες για μόνιμες βλάβες στα πόδια; Πράγματι, κάποιοι καλό είναι να μην τις φορούν, αλλά αυτό δεν ισχύει για όλους, απαντά ποδίατρος.

Σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, οι σαγιονάρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς όπως διαστρέμματα, αλλά και να συμβάλουν σε πιο «ύπουλα» προβλήματα, για παράδειγμα η πελματιαία απονευρωσίτιδα. Μάλιστα, κάποιοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να οδηγήσουν σε σφυροδακτυλία (παραμόρφωση δακτύλων) ή κότσι.

Ο ποδίατρος Πολ Λάνγκερ γράφει στην Washington Post ότι παρατηρεί αύξηση των ανθρώπων που προσέρχονται στην κλινική του στη Μινεσότα όταν καλοκαιριάζει, εποχή που εμφανίζονται και οι σαγιονάρες. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι αυτά τα δύο συνδέονται, αλλά η εικόνα είναι μισή, επισημαίνει.

Το χειμώνα φοράμε πιο υποστηρικτικά παπούτσια και έχουμε την τάση να κάνουμε περισσότερο καθιστική ζωή, κάτι που ουσιαστικά μπορεί να αποδυναμώσει τα πόδια μας. Οπότε, όταν αρχίζουμε να είμαστε πιο δραστήριοι και να φοράμε λιγότερο υποστηρικτικά παπούτσια, μπορεί να πονάνε τα πόδια μας, καθώς προσαρμόζονται στις μεγαλύτερες απαιτήσεις, εξηγεί.

Είναι αλήθεια πως ο κίνδυνος πτώσης είναι μεγαλύτερος με τις σαγιονάρες. Αλλά αυτός ο κίνδυνος υπάρχει για όλα τα παπούτσια που δεν εφαρμόζουν καλά στο πόδι, για παράδειγμα τα ψηλοτάκουνα, τα mules ή τα τσόκαρα, συνεχίζει ο ποδίατρος.

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Επιπλέον, τονίζει πως δεν προκύπτει από έρευνες ότι οι σαγιονάρες αυξάνουν τον κίνδυνο για πόνο στη φτέρνα ή αλλαγές στα δάχτυλα σε ανθρώπους με υγιή πόδια, περισσότερα από άλλα ήδη υποδημάτων. Ο πόνος στη φτέρνα, η σφυροδακτυλία και το κότσι είναι πολύ συχνά στον γενικό πληθυσμό, ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν φορέσει ποτέ σαγιονάρες. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν σε αυτά τα προβλήματα ποδιών, από τη γενετική μέχρι τον τρόπο ζωής και τη βιομηχανική ανισορροπία, εξηγεί.

Ποιοι δεν πρέπει να φορούν σαγιονάρες

Ο ποδίατρος συμβουλεύει όποιον δεν έχει καλή ισορροπία, πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, έχει ρευματοειδή αρθρίτιδα, ιστορικό χειρουργικών επεμβάσεων στα πόδια, διαβήτη, οίδημα στα κάτω άκρα, περιφερειακή αγγειακή νόσο, νευροεκφυλιστικές παθήσεις ή ανωμαλίες βάδισης να αποφεύγουν όχι μόνο τις σαγιονάρες, αλλά οποιοδήποτε υπόδημα δεν εφαρμόζει σταθερά στο πόδι. Άτομα με τέτοιες παθήσεις είναι πιο πιθανό να πέσουν, ή να επιδεινωθούν τα υπάρχοντα προβλήματα όταν φορούν μη υποστηρικτικά παπούτσια.

Ακόμη και όσοι δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι οι σαγιονάρες είναι φτιαγμένες για να περπατάμε μόνο σε επίπεδες, στεγνές επιφάνειες, σημειώνει.

Σε τι κάνουν καλό οι σαγιονάρες

Όσο για το ποια υποδήματα είναι καλύτερα για να αποφύγουμε προβλήματα στα πόδια, η απάντηση είναι πως δεν υπάρχει μόνο ένα είδος, γράφει ο ποδίατρος. Κάθε παπούτσι που έχουμε αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των ποδιών μας και επηρεάζει το πώς κινούμαστε. Για αυτό, είναι προτιμότερο να έχουμε άνετα παπούτσια διαφόρων ειδών, με ποικίλους βαθμούς απορρόφησης κραδασμών, υποστήριξης και εφαρμογής, ώστε να επιτρέπουμε στα πόδια μας να διατηρούν τη δύναμη, την κινητικότητα και την προσαρμοστικότητά τους.

Οι σαγιονάρες μπορεί να επιβαρύνουν περισσότερο τους μύες και τις αρθρώσεις των ποδιών, σε σύγκριση με τα συμβατικά παπούτσια και αυτό μπορεί να είναι καλό. Η χρήση παπουτσιών με ελάχιστη έως καθόλου στήριξη είναι σημαντικό μέρος της μακροπρόθεσμης υγείας των ποδιών.

Αν δεν έχουμε άλλα προβλήματα, αυτή η ικανότητα μπορεί να «χτιστεί» με τη σταδιακή μετάβαση στις σαγιονάρες στην αρχή της σεζόν, φορώντας τες για σύντομα χρονικά διαστήματα, ώστε να δώσουμε στα πόδια μας τη δυνατότητα να προσαρμοστούν. Οι στοχευμένες ασκήσεις ενδυνάμωσης των ποδιών επίσης μπορούν να βοηθήσουν, συμπληρώνει ο ποδίατρος.

Όλα τα παπούτσια επηρεάζουν τα πόδια μας με τρόπους που μπορεί να είναι επωφελείς ή επιβλαβείς. Το να λέμε σε υγιείς ανθρώπους να αποφεύγουν συγκεκριμένους τύπους υποδημάτων είναι σαν να λέμε να αποφεύγουν τον ήλιο. Σαφώς, η υπερβολική έκθεση σε οποιοδήποτε από τα δύο μπορεί να είναι κακή, όμως, κάποια έκθεση είναι επωφελής, ακόμα και απαραίτητη για τη συνολική υγεία. Το να έχουμε μια ποικιλία άνετων παπουτσιών είναι καλή στρατηγική για την υγεία των ποδιών μας, καταλήγει.