Τα μικρά σημάδια στα πόδια μπορεί να φαίνονται ασήμαντα, αλλά πολλές φορές μιλούν πρώτα για προβλήματα που αφορούν την καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα.

Η υψηλή χοληστερίνη είναι συχνά «σιωπηλή», καθώς δεν προκαλεί εμφανή συμπτώματα μέχρι να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ωστόσο, το σώμα στέλνει συχνά μικρά προειδοποιητικά σήματα, τα οποία δεν πρέπει να αγνοούμε. Ένα από τα πρώτα μέρη που μπορεί να επηρεαστούν είναι τα πόδια, εξαιτίας της μειωμένης κυκλοφορίας του αίματος λόγω συσσώρευσης λιπιδίων στις αρτηρίες διαβάζουμε στο healthstat.gr.

1. Κόπωση στα πόδια

Αν νιώθετε τα πόδια σας βαριά και κουρασμένα, χωρίς ιδιαίτερη καταπόνηση, αυτό μπορεί να οφείλεται στη μειωμένη ροή αίματος προς τους μύες. Η συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες εμποδίζει την ομαλή οξυγόνωση των ιστών, με αποτέλεσμα να νιώθετε έντονη κόπωση ακόμα και μετά από μικρές αποστάσεις.

2. Κράμπες

Οι επαναλαμβανόμενες κράμπες στις γάμπες ή στους μηρούς, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, είναι επίσης ένα συχνό σημάδι μειωμένης αιματικής ροής. Η έλλειψη οξυγόνου στους μύες μπορεί να προκαλέσει μικρές, επώδυνες συσπάσεις, οι οποίες επιμένουν αν δεν αντιμετωπιστεί η αιτία, δηλαδή τα αυξημένα λιπίδια στο αίμα.

3. Πρήξιμο

Το πρήξιμο στα κάτω άκρα δεν σημαίνει πάντα κατακράτηση υγρών. Μπορεί να συνδέεται με την αδυναμία του κυκλοφορικού να απομακρύνει αποτελεσματικά το αίμα από τα πόδια. Όταν οι αρτηρίες στενεύουν από τη χοληστερόλη, η επιστροφή του αίματος προς την καρδιά γίνεται πιο δύσκολη, προκαλώντας φούσκωμα και αίσθηση πίεσης στους αστραγάλους ή τις γάμπες.

4. Κρύα πόδια

Αν τα πόδια σας είναι συχνά παγωμένα, ακόμη κι όταν το υπόλοιπο σώμα έχει φυσιολογική θερμοκρασία, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία του αίματος. Οι αρτηρίες δεν επιτρέπουν στο αίμα να φτάσει επαρκώς στα άκρα, προκαλώντας αίσθηση ψύχους. Αν παρατηρείτε αυτό το σύμπτωμα συχνά, αξίζει να κάνετε έναν έλεγχο λιπιδίων.

5. Μούδιασμα

Το μούδιασμα στα πόδια είναι ένδειξη ότι τα νεύρα δεν τροφοδοτούνται επαρκώς με οξυγόνο. Αυτό συμβαίνει όταν οι αρτηρίες έχουν περιοριστεί από τη χοληστερίνη, οδηγώντας σε μειωμένη αιμάτωση. Αν το μούδιασμα εμφανίζεται επαναλαμβανόμενα, ειδικά μαζί με πόνο ή αλλαγή στο χρώμα του δέρματος, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Πώς να προστατεύσετε την καρδιά και τα πόδια σας

Η αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερίνης ξεκινά με μικρές και σταθερές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες. Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρια και φυτικές ίνες, περιορίστε τα κορεσμένα λιπαρά και αυξήστε τη φυσική δραστηριότητα. Αποφύγετε το κάπνισμα, μειώστε την κατανάλωση αλκοόλ και προγραμματίστε τακτικούς αιματολογικούς ελέγχους. Η έγκαιρη πρόληψη μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές, όπως η περιφερική αρτηριακή νόσος ή τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Αν τα πόδια σας δείχνουν σημάδια όπως κόπωση, πρήξιμο ή μούδιασμα, μην τα αγνοήσετε, γιατί πολλές φορές αυτά τα «μικρά» συμπτώματα μιλούν πρώτα.