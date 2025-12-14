Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ, τα περισσότερα εξ αυτών θα λειτουργήσουν από τις 11 π.μ. έως και τις 8 μ.μ.

Σε ισχύ έχει τεθείτο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων 2025, ενώ σήμερα είναι η πρώτη από τις τρεις Κυριακές που θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, με τις επόμενες να είναι στις 21 και στις 28 Δεκεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι, τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12), τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (26/12), καθώς και την Πρωτοχρονιά (1/1). Επίσης, είθισται να παραμένουν κλειστά και στις 2 Ιανουαρίου, ημέρα που παραδοσιακά γίνεται απογραφή.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).

Το προτεινόμενο ωράριο έχει ως εξής:

Κυριακή 14/12/2025 11:00-16:00

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι ανοιχτά την Κυριακή

Ο Σκλαβενίτης, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, δεν θα λειτουργήσει, εκτός από το κατάστημα στο Smart Park, το οποίο θα λειτουργήσει με ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Όπως τονίζει, το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματά του ξεκινάει από την προσεχή Δευτέρα.

Παράλληλα, με ανακοίνωσή τους, τα myMarket έχουν δώσει στη δημοσιότητα λίστα με σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά, ενώ το ωράριο λειτουργίας τους είναι 11 π.μ. με 4 μ.μ.

Τα σούπερ μάρκετ Μασούτης έχουν επίσης δώσει στη δημοσιότητα λίστα με τα σούπερ μάρκετ που θα είναι ανοιχτά.

Κλειστά θα είναι την Κυριακή και τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Λίστα έχει δώσει και ο Γαλαξίας. Τα Lidl είναι ανοιχτά.

Το εορταστικό ωράριο στη Θεσσαλονίκη

Από τις 13 Δεκεμβρίου τέθηκε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα, με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης να προτείνει προαιρετικό άνοιγμα τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 18:00, ενώ για τις 2 Ιανουαρίου 2026 εισηγείται να παραμείνουν με κατεβασμένα τα ρολά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ), τις καθημερινές της περιόδου 13-30 Δεκεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21.00 και τα Σάββατα (13,20,27 Δεκεμβρίου) από τις 10:00 μέχρι τις 18.00.

Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, ήτοι 24/12 και 31/12, σύμφωνα με τον ΕΣΘ τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι και τις 18.00.

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα ανήμερα των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 26/1, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη ημέρα του νέου έτους.