Η Κατερίνα Τσάβαλου, βρέθηκε με την Δέσποινα Μοιραράκη στο πλατό του «Cash or Trash». Το αντικείμενο που δεν κατάφερε να πουλήσει.

Η ηθοποιός, Κατερίνα Τσάβαλου, βρέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Μαρτίου, στο πλατό της Δέσποινα Μοιραράκη και στο «Cash or Trash» για να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία ζωής σε ένα από τα αντικείμενα που δεν χρειάζεται πλέον.

Η γνωστή ηθοποιός που πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο γνωστές σειρές της τηλεόρασης και έχει χαρίσει τη φωνή της σε παιδικές ταινίες, βρέθηκε στο δωμάτιο των αγοραστών για να παρουσιάσει ένα επώνυμο, πολυμορφικό τραπέζι.

Πριν βρεθεί μπροστά στους αγοραστές, το τραπέζι πέρασε από την κρίση του εκτιμητή, Θάνου Λάλου, ο οποίος έθεσε την αξία του αντικειμένου στο ποσό των 800 ευρώ, σημειώνοντας μάλιστα ότι η τιμή εκτίμησης θα μπορούσε να αγγίξει και τα 1.000 ευρώ.

Παρ’ όλα αυτά, οι αγοραστές είχαν αντίθετη άποψη, αφήνοντας έκπληκτη την Κατερίνα Τσάβαλου.

Οι αγοραστές, προσέφεραν αρχικά το ποσό των 120 ευρώ, μία τιμή που έκανε την ηθοποιό να «παγώσεις»: «Χλώμιασα. Αν είναι δυνατόν. Πραγματικά νομίζω ότι έφυγε το χρώμα μου. Λέω, τόσο λίγο, αποκλείεται».

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ηθοποιός, κατάφερε να φτάσει στα 600 ευρώ, με τον Άλεξ Σταυρίδη να εξηγεί πως το αντικείμενο δεν ανταποκρίνεται στο ποσό.

Με τη σειρά της η Κατερίνα Τσάβαλου ζήτησε 900 ευρώ, μία προσφορά που δεν έγινε αποδεκτή από κανέναν με αποτέλεσμα να αποχωρήσει άπραγη από το πλατό.

