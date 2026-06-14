Πως θα είναι στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης.

Εντείνονται οι φήμες από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και από ...συντρόφους της- πως η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Α΄ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου θα είναι υποψήφια στις προσεχείς εκλογές με το ...ΠΑΣΟΚ. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά επειδή οι μέρες είναι πονηρές το ...σημειώνουμε!

ΥΓ: Φανταστείτε ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης με τρεις πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Ράνια Θρασκιά, Πέτρο Παππά και ...Κατερίνα Νοτοπούλου. Και εκτός του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Καστανίδη και τον Αντώνη Σαουλίδη!

Ε.Σ.