«Είναι αναγκαίο να μπουν ισχυρά εμπόδια στη σημερινή κλιμάκωση των φαινομένων διαφθοράς» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, πολιτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, πολιτικό ήθος χωρίς ακρότητες και τοξικότητα, χωρίς να χτυπά τους πολιτικούς του αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, αλλά και πλήρη πολιτική αυτονομία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέση ενημέρωσης».

«Δουλεύουμε με ένα ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής, γιατί πιστεύουμε ότι η ώρα της πολιτικής αλλαγής έχει έρθει. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών, αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού, αλλά προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις» και συνέχισε λέγοντας πως αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η χώρα μπορεί να αποκτήσει μια άλλη κυβέρνηση σταθερή και αξιόπιστη, με κανόνες στην αγορά, διαφάνεια και ουσιαστική αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Είναι αναγκαίο να μπουν ισχυρά εμπόδια στη σημερινή κλιμάκωση των φαινομένων διαφθοράς» είπε.

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