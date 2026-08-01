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Τι λέει ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Τρεις είναι οι λόγοι που δείχνουν πως ο Γιάννης Μανιάτης δεν είναι υπέρ της κυβερνητικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.

Πρώτος λόγος ότι υπερψήφισε το ψήφισμα του Συνεδρίου για καμία κυβερνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ.

Δεύτερος ότι στηρίζει σε όλες του τις ομιλίες την απόφαση αυτή.

Και τρίτον, ότι ασκεί συνεχή κριτική στην κυβέρνηση με τις ομιλίες και τις αναρτήσεις του. Τελευταία αυτή που κάνει λόγο για την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στον αγροτικό τομέα.

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε στη στήλη ο ίδιος ο Γιάννης Μανιάτης, σχολιάζοντας το δημοσίευμα των "Παιχνιδιών Εξουσίας" (ΕΔΩ) για τα όσα είπε στην συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ.

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Τα δημοσιεύουμε και ευχαριστούμε ειλικρινά τον επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ για την επικοινωνία.

Β.Σκ.