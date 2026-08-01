Επένδυση ύψους περίπου €1,5 εκατ., 45 νέες θέσεις εργασίας και μία σύγχρονη εμπειρία εστίασης στο πέμπτο εστιατόριο McDonald’s στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.

Η Premier Capital Hellas εγκαινίασε το νέο εστιατόριο McDonald’s στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Το νέο εστιατόριο αποτελεί επένδυση που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου €1,5 εκατ. και απασχολεί συνολικά 54 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 45 αντιστοιχούν σε νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, προσφέρει δυνατότητες εκπαίδευσης, επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στα μέλη της ομάδας του. Με το νέο εστιατόριο, η Premier Capital Hellas απασχολεί πλέον πάνω από 280 εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη.

Η έναρξη λειτουργίας του νέου εστιατορίου έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της McDonald’s στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου είχε λειτουργήσει για πρώτη φορά στις 12 Μαΐου 1994. Για σχεδόν δύο δεκαετίες, το εστιατόριο στη γωνία της Εγνατίας με την Αγίας Σοφίας αποτέλεσε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σημεία της παρουσίας της McDonald’s στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Δεκατρία χρόνια αργότερα, η McDonald’s επιστρέφει στο εμβληματικό αυτό σημείο με ένα νέο, σύγχρονο εστιατόριο, σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της καθημερινότητας των κατοίκων, των εργαζομένων, των φοιτητών και των επισκεπτών του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Στιγμιότυπο από την κοπή της κορδέλας στα εγκαίνια του νέου εστιατορίου McDonald's στη Θεσσαλονίκη. Από αριστερά προς τα δεξιά: Peter Hili, Chief Commercial Officer της Premier Capital, Γεώργιος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης για θεσμικούς εκπροσώπους και συνεργάτες, παρουσία του Eion Dando, Economic Officer του Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, του Γιάννη Παπαγεωργίου, Εκπροσώπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, του Γεωργίου Δημαρέλου, Αντιδημάρχου Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας και του Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ (κατά κόσμον Γκεόργκι Καρατότεφ), Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Ζωγράφου του Αγίου Όρους. Την επίσημη τελετή κοπής της κορδέλας πραγματοποίησαν ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas, ο Peter Hili, Chief Commercial Officer της Premier Capital, και ο Γεώργιος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του νέου εστιατορίου McDonald's στη Θεσσαλονίκη. Από αριστερά προς τα δεξιά: Γεώργιος Δημαρέλος, Αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιάννης Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Eion Dando, Economic Officer του Προξενείου των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη, Peter Hili, Chief Commercial Officer της Premier Capital, Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas.

Μια νέα επιλογή στην πολυσυλλεκτική γαστρονομική σκηνή της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει μία από τις πιο δυναμικές και πολυσυλλεκτικέ γαστρονομικές σκηνές στην Ελλάδα, άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα, την ιστορία, τον πολιτισμό και την καθημερινή ζωή της πόλης.

Αναγνωρίζοντας τον ξεχωριστό αυτό χαρακτήρα, το νέο McDonald’s σχεδιάστηκε με στόχο να ενταχθεί αρμονικά στην εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα του κέντρου της πόλης, προσφέροντας μία επιπλέον, διεθνώς αναγνωρίσιμη επιλογή εστίασης, με έμφαση στην ποιότητα, στην ταχύτητα, στην ευκολία και στη σταθερή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η επιστροφή στο συγκεκριμένο σημείο αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη της Premier Capital Hellas στις δυνατότητες της Θεσσαλονίκης, καθώς και τη δέσμευσή της για υπεύθυνη ανάπτυξη, επενδύσεις και δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Σύγχρονο design και αναβαθμισμένη εμπειρία

Το νέο εστιατόριο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα και εισάγει το σύγχρονο design concept “Ray Plus” της McDonald’s, σχεδιασμένο από το διεθνές design studio Landini Associates.

Το concept συνδυάζει μοντέρνα minimal αισθητική, λειτουργικότητα και άνεση, δημιουργώντας ένα φωτεινό και φιλόξενο περιβάλλον. Η διαμόρφωση των χώρων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την προσβασιμότητα, την ευκολία και την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Η εμπειρία ενισχύεται μέσα από ψηφιακά στοιχεία και μία εντυπωσιακή LED οθόνη, που προσδίδει κίνηση και δυναμισμό στον χώρο

Παράλληλα, οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι σύγχρονες λειτουργικές υποδομές του εστιατορίου προσφέρουν μία αξιόπιστη, γρήγορη και σταθερά υψηλού επιπέδου εμπειρία σε κάθε επίσκεψη, αντανακλώντας την ενέργεια και τον σύγχρονο χαρακτήρα του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Hellas, δήλωσε:

«Η επιστροφή της McDonald’s υπό τη διεύθυνση της Premier Capital Hellas, στη γωνία της Εγνατίας με την Αγίας Σοφίας έχει για εμάς ιδιαίτερο συμβολισμό. Δεν επιστρέφουμε απλώς σε μία γνώριμη διεύθυνση, αλλά σε ένα σημείο που συνδέεται με την ιστορία της McDonald’s στη Θεσσαλονίκη και με τις αναμνήσεις πολλών κατοίκων της πόλης. Με μία επένδυση ύψους περίπου €1,5 εκατ. και τη δημιουργία 45 νέων θέσεων εργασίας, επιβεβαιώνουμε τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη μας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Γνωρίζουμε ότι η πόλη διαθέτει μία ισχυρή και ξεχωριστή γαστρονομική ταυτότητα, γι' αυτό και φιλοδοξία μας είναι να αποτελούμε μία ακόμη επιλογή για τους ανθρώπους της, με ποιότητα, συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και μία εμπειρία που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.»

Ο Vladimir Janevski ευχαρίστησε, επίσης, όλους τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές που συνέβαλαν στον σχεδιασμό και στην ολοκλήρωση του νέου εστιατορίου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ομάδα που θα αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του.

«Πίσω από κάθε νέο εστιατόριο βρίσκεται μία ομάδα ανθρώπων που επενδύει χρόνο, ενέργεια και αφοσίωση. Οι άνθρωποί μας είναι εκείνοι που μετατρέπουν μία επιχειρηματική επένδυση σε μία ζωντανή, καθημερινή εμπειρία για τους επισκέπτες μας», πρόσθεσε.

35 χρόνια McDonald’s στην Ελλάδα

Το νέο εστιατόριο εγκαινιάζεται σε μία χρονιά-ορόσημο, καθώς η McDonald’s συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά. Από το πρώτο εστιατόριο στο Σύνταγμα το 1991, η McDonald’sέχει αναπτύξει σταθερά την παρουσία της, επενδύοντας στην αναβάθμιση του δικτύου, στην τεχνολογία, στην εμπειρία των επισκεπτών και στην ανάπτυξη των ανθρώπων της.

Από το 2011, όταν η Premier Capital ανέλαβε ως Developmental Licencee της McDonald’s στην Ελλάδα, έχει υλοποιηθεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου. Μέχρι και σήμερα, οι σχετικές επενδύσεις έχουν ξεπεράσει τα €53 εκατ., με το δίκτυο να έχει αναπτυχθεί από 18 σε 34 εστιατόρια πανελλαδικά.

Με το νέο εστιατόριο στην Αγίας Σοφίας, η Premier Capital Hellas συνεχίζει μία υπεύθυνη αναπτυξιακή πορεία, επενδύοντας στην τοπική απασχόληση, στις σύγχρονες υποδομές και σε μία εμπειρία εστίασης που συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία της McDonald’s με τις ανάγκες της κάθε τοπικής αγοράς.