Ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποίησε εχθρική παρακολούθηση στη βάση - η οποία αποτελεί απαγορευμένη ζώνη - και στη συνέχεια να μοιράστηκε πληροφορίες με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο Ρασάντ Σουλτάνοφ, 44 ετών, υπήκοος τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και του Αζερμπαϊτζάν και κάτοικος Ίσλινγκτον, συνελήφθη την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις κυπριακές αρχές και κρατείται, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες έκδοσής του. Η βρετανική εισαγγελία ενέκρινε την απαγγελία κατηγοριών βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας.

Ο Σουλτάνοφ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγεται από την Αντιτρομοκρατική Αστυνομία του Λονδίνου (CTP) για ύποπτα περιστατικά στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι το διάστημα μεταξύ 11 Μαΐου 2025 και 22 Ιουνίου 2025.

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Σύμφωνα με το SkyNews, ο κατηγορούμενος φέρεται να πραγματοποίησε εχθρική παρακολούθηση στη βάση - η οποία αποτελεί απαγορευμένη ζώνη - και στη συνέχεια να μοιράστηκε πληροφορίες με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Η επικεφαλής της CTP London, Έλεν Φλάναγκαν, δήλωσε ότι η υπόθεση «δείχνει πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον Νόμο περί Εθνικής Ασφάλειας στο εξωτερικό, όταν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις φέρεται να στοχοποιούνται από εχθρικές ενέργειες που συνδέονται με κράτη».

«Υπήρξε στενή και εκτεταμένη συνεργασία ανάμεσα στις βρετανικές και τις κυπριακές αρχές επιβολής του νόμου», πρόσθεσε η ίδια.

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«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους μας από την CPS, την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος και τις κυπριακές αρχές, καθώς οι διαδικασίες έκδοσης προχωρούν», επεσήμανε.

Οι κατηγορίες εγκρίθηκαν από την CPS βάσει των άρθρων 3 και 4 του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, τα οποία αφορούν την «παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών» και την «είσοδο κ.λπ. σε απαγορευμένο χώρο για σκοπό επιζήμιο για το Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Κύπρος φιλοξενεί δύο βρετανικές κυρίαρχες στρατιωτικές βάσεις - RAF Ακρωτηρίου και Σταθμός Δεκέλειας - οι οποίες χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Με πληροφορίες από SkyNews