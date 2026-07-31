Θα λάβουμε προφανώς μέτρα αν υπάρξουν κινήσεις προς την εθνική επικράτεια, τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας.

Ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε ότι θα μιλήσει και πάλι σήμερα με τον Ισπανό ομόλογό του και πως πρόκειται να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορα, μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο.

«Μίλησα χθες με τον Ισπανό ομόλογό μου, αναμένεται να μιλήσουμε και σήμερα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών στο RTL.

Στο Χ, ο Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της «Συνοριακής Δύναμης ταχείας επέμβασης για ελέγχους σε βάθος».

Ο υπουργός διευκρίνισε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε δώσει «από χθες, Πέμπτη, το βράδυ οδηγίες για ενίσχυση χωρίς να περιμένει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία».

«Έχουμε ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, υπάρχουν, εξάλλου ενισχύθηκαν τους τελευταίους μήνες», είπε ο υπουργός στο RTL.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Έχουμε μια κινητή δύναμη που είναι παρούσα σε μόνιμη βάση. Θα λάβουμε προφανώς μέτρα αν υπάρξουν κινήσεις προς την εθνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, θα ενισχύσουμε προφανώς τους ελέγχους στα σύνορα», συνέχισε.

Υπενθυμίζεται ότι «χιλιάδες» μετανάστες - σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας εκτιμάται ότι ήταν 49.000 άνθρωποι - διέσχισαν τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, ανέφερε ισπανική αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να υπολογιστεί ο αριθμός τους. Πρόκειται για την πιο σημαντική άφιξη μεταναστών από το 2021, κυρίως νέων ανδρών και εφήβων, από τους οποίους 18 έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί αυτή η αστυνομική πηγή.

H Μελόνι απειλεί με αναστολή της συμφωνίας Σένγκεν

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στην μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η Ισπανία.

«Μίλησα με τον υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, η Ιταλία δεν θα παραμείνει απλός θεατής. Ζητήσαμε τη σύγκληση των αρμοδίων οργάνων και μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων αυτών, είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε και με έκτακτα μέτρα για να υπερασπίσουμε τα σύνορά μας και την ασφάλεια των πολιτών, όπως την παύση του χώρου Σένγκεν με την Ισπανία», έγραψε η Μελόνι.

{https://x.com/GiorgiaMeloni/status/2082908470626422832]

«Οι εικόνες που φθάνουν από τη Θέουτα συγκλονίζουν και αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι η ανεξέλεγκτη, παράτυπη μετανάστευση αντιπροσωπεύει ουσιαστική απειλή για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση δεν θα υποχωρήσουμε ούτε κατά ένα εκατοστό: η υπεράσπιση των συνόρων, η αποτροπή των δουλεμπόρων και η εγγύηση ασφαλών επαναπατρισμών θα συνεχίσει να αποτελεί την γραμμή αυτής της κυβέρνησης», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.