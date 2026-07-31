Το «When I’m Home» ακούγεται στους τίτλους τέλους της Οδύσσειας.

Ο Τράβις Σκοτ κυκλοφόρησε επίσημα το μουσικό βίντεο για το «When I’m Home», το τραγούδι που αποτελεί μέρος της Οδύσσειας (The Odyssey) του Κρίστοφερ Νόλαν.

Το τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους τέλους της ταινίας συνέθεσαν ο Τζέιμς Μπλέικ ο συνθέτης Λούντβιγ Γιόρανσον και το βίντεο που σκηνοθέτησε ο ίδιος έρχεται μία εβδομάδα μετά την παγκόσμια κινηματογραφική πρεμιέρα της ταινίας.

Το «When I’m Home», που συνυπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης προσφέρει ένα ατμοσφαιρικό μείγμα πειραματικής παραγωγής και μυθικής αφήγησης.

Ο Σουηδός δημιουργός Λούντβιγ Γιόρανσον συνέθεσε το σάουντρακ χρησιμοποιώντας αρχαιοελληνικά όργανα, χάλκινα γκονγκ και μεταλλικές επιφάνειες.

{https://youtu.be/oB7sWyhJSs8?si=pJAHnA6HUPfEIJnr}

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Σημειώνεται ότι στην ταινία, ο Σκοτ κάνει μια εμφάνιση ως Βάρδος που απαγγέλλει αρχαία έπη. Μιλώντας για την επιλογή του καστ, ο Νόλαν εξήγησε ότι η ραπ χρησιμεύει ως ένα σύγχρονο ανάλογο της αρχαίας προφορικής ποίησης.

Κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ο Αμερικανός ράπερ εξέφρασε τον ενθουσιασμό του που συμμετείχε στην ταινία μαζί με ένα καστ που περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Άν Χάθαγουεϊ, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον και Λουπίτα Νιόνγκο.

Σε άλλη συνέντευξή του στο Variety, ο ράπερ από το Χιούστον αναφέρθηκε στην πρώτη του επαφή με το έπος του Ομήρου ως μαθητής της όγδοης τάξης. Θυμήθηκε πώς η δασκάλα του, Μπέρνις Γουέμπστερ, του ανέθεσε την Οδύσσεια για καλοκαιρινή ανάγνωση.

«Με έβαλε να γράψω μια έκθεση για το βιβλίο και έκανα μερικές ανοησίες με τη βοήθεια του CliffsNotes», αποκάλυψε ο Σκοτ. «Έφαγα κατσάδα επειδή είπα ψέματα ότι το διάβασα... Είναι σαν να μου λέει: "Βλέπεις; Γι' αυτό σε έβαλα να διαβάσεις αυτό το βιβλίο. Τώρα είσαι σε αυτή την ταινία. Είναι πραγματικά τρελό"», είπε ο Τράβις Σκοτ.