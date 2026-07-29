Η πρώτη αντίδραση της Χριστίνας Παππά για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την εξομολόγηση για τη σχέση της με τη μητέρα της.

Το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, η Χριστίνα Παππά, προχώρησε σε μία διαφορετική ανάρτηση μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στα social media, κατά την οποία εστίασε στη σχέση της με τη μητέρα της.

Μέσω της τοποθέτησής της, χαρακτήρισε τη μητέρα της «χειριστική», αποκαλύπτοντας πως, παρά την αγάπη που της τρέφει, η συμπεριφορά της την έχει επηρεάσει και την έχει κουράσει συναισθηματικά.

Η ανάρτησή της φαίνεται πως συγκέντρωσε αρκετά σχόλια, με αποτέλεσμα η Χριστίνα Παππά να προχωρήσει σε μία νέα δημοσίευση προκειμένου να εξηγήσει εκ νέου την τοποθέτησή της και να απαντήσει σε όσους έσπευσαν να αφήσουν ένα αρνητικό σχόλιο.

{https://www.tiktok.com/@christinapappa827/video/7667537490231758102}

Η απάντηση της Χριστίνας Παππά στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε μετά την εξομολόγηση για τη μητέρα της

Στη νέα δημοσίευση που έκανε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουλίου, εστιάζει, μεταξύ άλλων, στην αγάπη της για τη μητέρα της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

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«Καλημέρα. Πήρα πολλά μηνύματα για το βίντεο που ανέβασα χθες. Στενοχωριέμαι για όλους εσάς που βιώνεται την ίδια κατάσταση. Απλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει πάρει τόσο μεγάλη έκταση. Εγώ έκανα μία κατάθεση ψυχής, δεν είπα ποτέ ότι δεν αγαπάω τη μητέρα μου. Τη μητέρα μου την αγαπώ και ‘σκοτώνω’ άνθρωπο για εκείνη και την οικογένειά μου. Όμως, είναι στιγμές που κάθεσαι και λες, όλο αυτό που τραβάω, αξίζει τον κόπο; Και απλά, χωρίς να σημαίνει ότι δεν αγαπάς κάποιον πρέπει να βάλεις τα όριά σου. Εγώ, τα όριά μου δεν τα έχω βάλει, απλά έχω αλλάξει ορισμένα πράγματα στη ζωή μου. Κάτι περίεργα πράγματα ήρθαν στ’ αυτιά μου. Ναι, η μαμά μου είναι χειριστική, όπως πολύς κόσμος είναι χειριστικός, αλλά είναι η μαμά μου και εμένα αυτό το πράγμα με πονάει γιατί κάνω υπομονή πάρα πολλά χρόνια. Και μη βιάζεστε να κρίνετε, εσείς όλοι που κρίνετε, γιατί ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει το σταυρό του. Και μην παίρνετε ένα όπλο να ‘πυροβολήσετε’ πριν να ξέρετε όλη την αλήθεια…».

{https://www.tiktok.com/@christinapappa827/video/7667930990836223254}

Σε αυτό το σημείο το βίντεο ολοκληρώθηκε, ωστόσο η Χριστίνα Παππά, πρόσθεσε γραπτά πάνω σε αυτό όσα ήθελε να αναφέρει: «Κόπηκε το βίντεο και δεν πρόλαβα να πω αυτά που ήθελα να πω, και δεν καταλαβαίνω και τη διάσταση, το να ανταλλάζεις απόψεις και να συζητάς με ανθρώπους καθημερινούς είναι το καλύτερο! Είναι το καλύτερο γιατρικό! Αδιαφορώ λοιπόν για όλους εσάς που έχετε γράψει τα αρνητικά σας σχόλια σε διάφορα site και μη λέτε μεγάλα λόγια διότι ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί! Κάρμα».

Χριστίνα Παππά: «Την αγαπώ και κάνω τα πάντα για εκείνη»

Τέλος, στη λεζάντα της ανάρτησής της, πρόσθεσε μερικές ακόμη από τις σκέψεις της, γράφοντας:

«Είναι πολλά αυτά που θα ήθελα να πω που δεν χωράνε ούτε σε βιβλίο! Απλά και εμείς που είμαστε σε μεγάλη ηλικία είμαστε τα παιδιά κάποιας μαμάς, και αυτό το παιδί λοιπόν θέλει κάποια στιγμή μια στοργή μια αγάπη, ένα ‘παιδί μου είσαι καλά;;;’ Απλά στην δίκη μου περίπτωση έχω πάντα μια δικαιολογία για εκείνη διότι πέρασε πολλά στη ζωή της, και όσο θυμό και οργή να είχα μέσα μου της έβρισκα πάντα ελαφρυντικά! Εννοείται την αγαπώ και κάνω τα πάντα για εκείνη! Υπάρχουν φωνές στο κεφάλι μου , που με τρελαίνουν αν υπάρχει σωστό και λάθος!».