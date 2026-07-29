Ο Κωνσταντίνος Βασάλος επιβεβαίωσε έμμεσα την επανασύνδεσή τους με ένα ειδυλλιακό στιγμιότυπο από τα Κουφονήσια.

Σε μια ασυνήθιστη για τον ίδιο κίνηση προχώρησε ο Κωνσταντίνος Βασάλος, μοιραζόμενος μια προσωπική στιγμή με τους ακολούθους του στα social media.

Ο γνωστός YouTuber και συνεργάτης της Σίσσυς Χρηστίδου δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφία της συντρόφου του, Δανάης Βαρθολομάτου, από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα Κουφονήσια.



Η ανάρτηση τράβηξε αμέσως την προσοχή, καθώς ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά να προβάλλει την προσωπική του ζωή, έχοντας να δημοσιεύσει στιγμιότυπο με σύντροφό του από την εποχή της σχέσης του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.



Το ζευγάρι, που πρόσφατα εθεάθη σε τρυφερά τετ-α-τετ στη Μύκονο, φαίνεται να απολαμβάνει το καλοκαίρι του.

Σημειώνεται ότι η Δανάη Βαρθολομάτου είναι δικηγόρος, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στον χώρο των media ως στέλεχος της ομάδας του Κωνσταντίνου Αργυρού.