Φωτιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στη Μεσσηνία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Μεσσηνίας, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν συνολικά 40 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να παρακολουθούν την πορεία της πυρκαγιάς και να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2082404292024021488}