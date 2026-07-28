Η ανακοίνωση του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τη μητέρα του και η ρητή απαγόρευση.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, μέσω ανακοίνωσης που δημοσίευσε στα social media, έθεσε σαφείς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του ονόματος και της εικόνας της μητέρας του, Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, απαγορεύει τη χρήση της εικόνας και του ονόματος της σπουδαίας ηθοποιού χωρίς την συγκατάθεσή του, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει πως δεν επιτρέπεται η δημιουργία της εικόνας της με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η σχετική ανάρτηση δημοσιεύθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 28 Ιουλίου, μέσω του επίσημου λογαριασμού στο Instagram που λειτουργεί στη μνήμη της ηθοποιού.

Σε αυτή αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου χωρίς την άδειά μου. Επίσης, δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας ου με χρήση ΑΙ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται ότι στις 23 Ιουλίου 2026, συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή, έπειτα από μία δύσκολη μάχη με την υγεία της.

Η σπουδαία ηθοποιός, μέσα από τη συμμετοχή της σε ταινίες του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, αλλά και την πορεία της στο θεατρικό σανίδι, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη της υποκριτικής και του θεάτρου.

Μάλιστα, το φθινόπωρο του 2026, αναμένεται να κυκλοφορήσει το λεύκωμα: «Αλίκη μέσα από το φακό του Κλεισθένη», ένα βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού.

Την Δευτέρας 27 Ιουλίου, μέσω σχετικής ανακοίνωσης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, γνωστοποίησε ότι οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί:

«Έτοιμο και το λεύκωμα Αλίκη Μέσα από το φακό του Κλεισθένη… κυκλοφορεί το Φθινόπωρο 2026 από τις εκδόσεις Άγκυρα με την επιμέλεια και τα κείμενα του Μάκη Δελαπόρτα».

{https://www.instagram.com/p/DbSrm1mstEs/?hl=el}