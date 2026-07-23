Ο Κλεισθένης Δασκαλάκος τιμά τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, από την ημέρα που η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τέχνη και τον ελληνικό κινηματογράφο.

Ο Κλεισθένης Δασκαλάκος, υπήρξε ένας από τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της από τα πρώτα βήματα της καριέρας της μέχρι το τέλος, καθώς ήταν ο προσωπικός της φωτογράφος και βρέθηκε δίπλα της μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της.

Με αφορμή την συμπλήρωση των τριάντα χρόνων από τον θάνατό της, στη σελίδα @studio_kleisthenis στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύθηκε απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξη του φωτογράφου, στην οποία μιλά με ιδιαίτερη αγάπη και συγκίνηση για τη σπουδαία ηθοποιό.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ο Κλεισθένης μιλάει σε μια σπάνια συνέντευξη για την μούσα του την Αλίκη», αναγράφει η σχετική λεζάντα.

Στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή «Πρωινός Καφές», ο Κλεισθένης θυμάται την Αλίκη Βουγιουκλάκη και αποκαλύπτει μεταξύ άλλων, μια ξεχωριστή επιθυμία και μία προσωπική χάρη που του είχε ζητήσει για την ημέρα που ια έφευγε από τη ζωή.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε η χαρακτηριστική φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με το μπλε καπέλο.

Όπως αποκάλυψε ο Κλεισθένης, η ίδια είχε ζητήσει να απαθανατιστεί με αυτό τον τρόπο, ενώ αποτέλεσε μία από τις αγαπημένες της φωτογραφίες.

Με αυτή την εικόνα ήθελε να γράψει το τελευταίο «αντίο» η Αλίκη Βουγιουκλάκη, και να της την τοποθετήσουν στην αγκαλιά της την

«Το πράγμα ήταν λίγο αστείο. Από το 1974 μου τη ζητούσε αυτή τη χάρη. Έλεγε ‘ Όταν πεθάνω να μου βάλετε στο φέρετρο αυτή τη φωτογραφία να την αγκαλιάσω’. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες το έλεγε μέσα από το νοσοκομείο. Όταν έφυγε τα αδέρφια της και όλοι μου είπαν ότι πρέπει να τιμήσω την επιθυμία της».

{https://www.instagram.com/p/DbIVSCJKXSO/?hl=el}

Ο Κλεισθένης Δασκαλάκος και η Αλίκη Βουγιουκλάκη, υπήρξαν συνεργάτες επί σειρά ετών με την πρώτη τους κοινή δουλειά να πραγματοποιείται το 1954.