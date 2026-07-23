Η ηθοποιός μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Κιργιστάν.

Η Ευγενία Σαμαρά έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στα εξωτικά ταξίδια, στη φύση και στις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, προσθέτοντας στη ζωή της μοναδικές εμπειρίες.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Κιργιστάν όπου πραγματοποιεί ένα ακόμη όνειρο ζωής, με τις φωτογραφίες που δημοσιεύει να αποκαλύπτουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και πολυδιάστατα μέρη στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ανέβηκε σε υψόμετρο 2.500 μέτρων, έκανε ιππασία, εξερεύνησε ανέγγιχτα τοπία και ήρθε σε επαφή με την άγρια φύση, ενώ μέσω της νέας της δημοσίευσης αποκάλυψε ότι βρέθηκε «στην άκρη του κόσμου».

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Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της Τετάρτης, ποζάρει χαμογελαστή και εμφανώς ενθουσιασμένη με το τοπίο και το ταξίδι που έχει πραγματοποιήσει, ενώ όπως συνηθίζει στην περιγραφή της ανάρτησης παραχώρησε ορισμένες λεπτομέρειες από το ταξίδι της.

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Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά

«Kyrgyzstan Day VI - VII

Δύο μέρες που βρεθήκαμε «στην άκρη του κόσμου». Μιλάω για την περιοχή Naryn, μία από τις πιο απομονωμένες και άγριες γωνιές του Κιργιστάν, δίπλα στα σύνορα της Κίνας(για να πας θέλεις ειδική άδεια).

Πραγματικά χωρίς επαφή με τον έξω κόσμο, ζήσαμε σαν κανονικοί νομάδες κοιμηθήκαμε σε παραδοσιακή Γιούρτα και το πρωί περπατήσαμε 6 ώρες ανάμεσα σε ρυάκια, βράχους και βουνά για να ανακαλύψουμε μέσα σε ένα τεράστιο φαράγγι, περιτριγυρισμένη από απόκρημνους βράχους, το θαύμα που ονομάζεται λίμνη Kel-Suu.

Fun facts: Το όνομά της σημαίνει «έρχεται η λίμνη» στα κιργιζικά.

Είναι μια αλπική λίμνη σε υψόμετρο περίπου 3.800 μέτρων. (όχι και το πιο εύκολο πράγμα να πεζοπορείς σε τέτοιο υψόμετρο) και σχηματίστηκε από μια φυσική κατολίσθηση, η οποία έκλεισε την κοιλάδα και δημιούργησε το φυσικό φράγμα.

Το νερό της μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τον καιρό από τιρκουάζ μέχρι βαθύ μπλε. (Είδαμε διάφορα χρώματα καθώς ο καιρός άλλαζε ανά 5 λεπτά- βάζαμε βγάζαμε ρούχα όπως θα δεις)

PS: το μέρος μοιάζει εξωγήινο».

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