Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική έχει περάσει σε μια νέα εποχή. Η εικόνα της μεγάλης τομής, της πολυήμερης νοσηλείας και της επίπονης ανάρρωσης ανήκει ολοένα και περισσότερο στο παρελθόν. Στη θέση της έρχεται μια προσέγγιση όπου προτεραιότητα δεν είναι μόνο «να λυθεί το πρόβλημα», αλλά και το πώς ο ασθενής θα επιστρέψει το συντομότερο και ασφαλέστερο δυνατόν στην καθημερινότητά του.

«Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική -λαπαροσκοπική, με laser ή, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ρομποτική— εκτελείται μέσα από μικρές οπές αντί για μεγάλες τομές. Το όφελος για τον ασθενή είναι απτό και άμεσα αντιληπτό: λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, μικρότερος κίνδυνος επιπλοκών και λοιμώξεων, ελάχιστες ουλές και, κυρίως, σαφώς ταχύτερη ανάρρωση», αναφέρει ο κ. Ηλίας Τσιώλης, Γενικός Χειρουργός, Διευθυντής ΙΒ΄ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General και συνεχίζει:

«Σε πολλές μάλιστα επεμβάσεις —όπως στην αποκατάσταση κηλών ή στις παθήσεις του πρωκτού— δεν απαιτείται καν γενική νάρκωση. Εφαρμόζουμε τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ελαφριά μέθη· μια μέθοδο δοκιμασμένη σε χιλιάδες περιστατικά, που επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια ημέρα, αποφεύγοντας τη γενική νάρκωση.

Με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές αντιμετωπίζουμε σήμερα ένα ευρύ φάσμα παθήσεων: από τις κήλες του κοιλιακού τοιχώματος και τη χολολιθίαση, τη χειρουργική του παχέος εντέρου, τις παθήσεις του πρωκτού και τη χειρουργική της παχυσαρκίας, μέχρι και την προχωρημένη ογκολογική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού συστήματος — του οισοφάγου και του στομάχου. Παθήσεις που παλαιότερα σήμαιναν μεγάλη επέμβαση και εβδομάδες ανάρρωσης, σήμερα αντιμετωπίζονται με σαφώς μικρότερη επιβάρυνση», προσθέτει.

Ωστόσο, η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί. Το ζητούμενο δεν είναι η πιο εντυπωσιακή μέθοδος, αλλά η πιο κατάλληλη για τον συγκεκριμένο ασθενή και την πάθησή του. Η επιλογή γίνεται πάντοτε εξατομικευμένα.

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Τα κλινικά πρωτόκολλα: Η αθέατη πλευρά της ασφάλειας

Αυτό που κάνει πραγματικά τη διαφορά σε μια σύγχρονη χειρουργική κλινική δεν είναι μόνο τα χέρια του χειρουργού· είναι και το σύστημα που τον περιβάλλει. Πίσω από κάθε επιτυχημένη επέμβαση υπάρχουν τυποποιημένες διαδικασίες που περιορίζουν στο ελάχιστο το περιθώριο λάθους.

Η Κλινική μας μεταφέρει στην Ελλάδα την κουλτούρα ασφάλειας του σκανδιναβικού συστήματος υγείας, στο οποίο ο Διευθυντής της υπηρέτησε επί σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης. Στην πράξη αυτό σημαίνει: δομημένη προεγχειρητική εκτίμηση για κάθε ασθενή, λίστες ελέγχου (checklists) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το χειρουργείο, θεραπευτικές αποφάσεις βασισμένες σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, και συστηματική καταγραφή των αποτελεσμάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση.

Η φροντίδα, άλλωστε, δεν σταματά στο χειρουργείο. Πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης —με έγκαιρη κινητοποίηση, σωστή διαχείριση του πόνου και σαφείς οδηγίες προς τον ασθενή— εξασφαλίζουν ότι η επιστροφή στο σπίτι γίνεται γρήγορα, αλλά και με ασφάλεια. Αυτή η μεθοδικότητα δεν είναι γραφειοκρατία· είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, γιατί τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Διεθνείς συνεργασίες: Η γνώση δεν έχει σύνορα

Η ιατρική εξελίσσεται ραγδαία και καμία κλινική δεν μπορεί να λειτουργεί απομονωμένη. Η ΙΒ΄ Χειρουργική Κλινική διατηρεί ενεργό επιστημονικό δίκτυο με καταξιωμένους χειρουργούς σε κορυφαία πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Σουηδίας -από το Karolinska University Hospital της Στοκχόλμης μέχρι το Umeå University Hospital.

Τα κέντρα αυτά συγκαταλέγονται στα κορυφαία της Ευρώπης στην προχωρημένη ογκολογική χειρουργική του ανώτερου πεπτικού. Και εκεί ακριβώς η συνεργασία αποκτά την πραγματική της αξία: κοινά θεραπευτικά πρωτόκολλα, δυνατότητα δεύτερης γνώμης σε σύνθετα ογκολογικά περιστατικά οισοφάγου και στομάχου από κορυφαίους ειδικούς, και άμεση πρόσβαση στις πλέον σύγχρονες τεχνικές. Έτσι, ο ασθενής ωφελείται στην πράξη από την εμπειρία και τα πρωτόκολλα κορυφαίων ευρωπαϊκών κέντρων, χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψει. Παράλληλα, ο Διευθυντής της κλινικής διατηρεί ενεργή χειρουργική δραστηριότητα και στη Σουηδία, γεγονός που κρατά αυτή τη σύνδεση ζωντανή και επίκαιρη.

Ένας ασθενής, μία ομάδα

«Στη ΙΒ΄ Χειρουργική Κλινική, η εμπειρία και η καινοτομία συνυπάρχουν με έναν και μόνο στόχο: το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε ασθενή, με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Η σύγχρονη χειρουργική δεν μετριέται πλέον μόνο στην αίθουσα του χειρουργείου, αλλά και στην ταχύτητα και την ποιότητα της επιστροφής του ανθρώπου στη ζωή του», καταλήγει ο κ. Τσιώλης.

*Στη ΙΒ΄ Χειρουργική Κλινική του Metropolitan General, αυτή η φιλοσοφία αποτελεί τον πυρήνα της καθημερινής πρακτικής. Στηρίζεται σε τρεις πυλώνες που λειτουργούν μαζί: την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, τα αυστηρά κλινικά πρωτόκολλα και τις διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες.

Η προχωρημένη αυτή χειρουργική, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνική. Προϋποθέτει άρτια υποδομή — και στο Metropolitan General προσφέρεται ακριβώς αυτό: υπερσύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός, πλήρως οργανωμένες χειρουργικές αίθουσες, μονάδα εντατικής θεραπείας και ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υποστήριξης που επιτρέπουν την ασφαλή αντιμετώπιση ακόμη και των πιο σύνθετων περιστατικών.