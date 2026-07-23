Ανάρτηση του πρωθυπουργού για τις αλλαγές που έρχονται στα ηλεκτρικά πατίνια.

Όταν μιλάμε για παιδιά, η πρόληψη και η ασφάλεια έρχονται πρώτες, αλλά χρειάζονται κανόνες για όλους. Αυτό τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ο πρωθυπουργός αναφέρεται στις αλλαγές που έρχονται σε ό,τι αφορά τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. «Κάτω από τα 17 δεν επιτρέπεται πια η χρήση ηλεκτρικών πατινιών στον δρόμο, ούτε η αγορά, ούτε η ενοικίασή τους», τονίζει.

Στη συνέχεια, αναφέρεται στο γενικότερο πιο αυστηρό πλαίσιο για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, «ειδικά σε δρόμους με μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου ο κίνδυνος είναι τεράστιος».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταλήγει τονίζοντας ότι «μπορεί η καθημερινή μετακίνηση στις πόλεις να έχει αλλάξει, αλλά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια».

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα ηλεκτρικά πατίνια

{https://www.tiktok.com/@kyriakosmitsotakis_/video/7665736786412309782}