«Αυτά τα σενάρια είναι ‘αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να τον διώξουμε’», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης για τα περί κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη πρωθυπουργό.

Για τα σενάρια συνεργασιών, την πιθανότητα συγκρότησής κυβέρνησης χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης – θέμα που επανάφερε στο προσκήνιο μετά τον Άδωνι Γεωργιάδη ο Γιώργος Βλάχος – αλλά και για τον Αντώνη Σαμαρά μίλησε Γιώργος Φλωρίδης, στα Παραπολιτικά 90,1.

«Ο κόσμος ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση»

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τη δήλωση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Βλάχου στα Παραπολιτικά 90,1, που άφησε ανοικτό κάθε ενδεχόμενο για κυβέρνηση συνεργασίας, ενδεχομένως ακόμα και με το πιθανό κόμμα Σαμαρά, αλλά και τη γενικότερη φημολογία για τη συγκρότηση μιας τέτοιας κυβέρνησης, χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, δήλωσε: «Ο κόσμος ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Κατά την εκτίμησή μου, είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι στόχος απολύτως επιδιώξιμος. Τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι τώρα κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, όπως είναι αποτυπωμένοι οι συσχετισμοί. Τα πράγματα θα ακολουθήσουν τον συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο σωστός. Τα πράγματα δείχνουν αδιαμφισβήτητη νίκη της ΝΔ και ο κόσμος ψηφίζει ενιαία».

«Σενάρια για τα περί κυβέρνησης συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη»

Ερωτηθείς, δε, ειδικότερα, για το αν η ΝΔ θα συμμετείχε σε κυβέρνηση χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, σημείωσε, αναφερόμενος στην αντιπολίτευση: «Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, τώρα διακινούνται τέτοια σενάρια».

«Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε»

Για το κόμμα Σαμαρά που θα κινηθεί στα «δεξιά» της ΝΔ, προκαλώντας δυνητικά φθορά στο κυβερνών κόμμα, είπε: «Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε. Μέσα σε αυτό το σενάριο να βρούμε κάποιον να νικήσει ή να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, τώρα εμφανίζεται ο Σαμαράς. Τέτοιο κόμμα, να κάνω ζημιά σε κάποιον, δεν έχει υπάρξει στην ελληνική ιστορία. Μέχρι στιγμής φουσκώνει ένα υποτιθέμενο κόμμα με στρατηγικό στόχο να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Ποια θα είναι η προσφορά του, δεν ξέρω. Από την εμπειρία μου, εκτιμώ ότι το πιθανό κόμμα Σαμαρά πρέπει να συναντά δυσκολίες στην εύρεση στελεχών και ψηφοφόρων. Συχνά, φουσκώνει κάτι πριν εμφανιστεί και προσγειώνεται στην πραγματικότητα όταν εμφανιστεί».

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«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δεν ξέρω τι και πώς θα εμφανιστεί», πρόσθεσε.

Για το αν τον Σαμαρά τον προωθούν συμφέροντα, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε: «Προτιμώ να κρίνω πολιτικά, δεν είμαι υπέρ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει. Μέχρι στιγμής, όλα είναι στο επίπεδο μιας θεωρητικής συζήτησης».

Για ΕΛΑΣ και Αλέξη Τσίπρα

Για την ΕΛΑΣ και ότι δεν «προσγειώνεται» δημοσκοπικά (με τον κ. Φλωρίδη να σχολιάζει από την πλευρά του πως «ούτε απογειώνεται»), δήλωσε: «Βλέπω μια Βουλή που προσέρχεται η κυβέρνηση και αν εξαιρέσουμε το ΠΑΣΟΚ, δεν υπάρχει δομημένη κατάσταση να συνομιλήσει. Είναι πρωτοφανές στη Μεταπολίτευση και δεν είναι καλό για τη Δημοκρατία. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Σε σχέση με τον κ. Τσίπρα, αυτός λέει ότι κυβέρνησε, επανέρχεται και διεκδικεί τον στόχο να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και μετά κυβέρνηση. Υπάρχει ένας στόχος».

«Εκτός λογικής κάθε συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες»

Εφόσον γίνουν εκλογές και η ΝΔ δεν πετυχαίνει αυτοδυναμία, υπάρχει κόμμα για συνεργασία: «Αφού η ΝΔ έχει σαφή στόχο την αυτοδυναμία και μπορεί να επιτευχθεί, κάθε τέτοια συζήτηση είναι εκτός λογικής. Τον στόχο της αυτοδυναμίας θα τον πετύχει. Ο πρωθυπουργός λέει μία εκλογή και μόνο, για να πάρει την αυτοδυναμία και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος με εκλογές». Αναφέρθηκε, δε, και στο προηγούμενο του 2023, όταν έγιναν ξανά εκλογές μέσα σε έναν μήνα και η ΝΔ πήρε μια άνετη αυτοδυναμία. «Τότε, λόγω του εκλογικού νόμου, δεν μπορούσε να σχηματιστεί κυβέρνηση και η ΝΔ πήρε πανηγυρικά την αυτοδυναμία. Αν τα πράγματα δείχνουν πως πρέπει να πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές», σημείωσε.

Σε άλλο σημείο, δε, είπε: «Η ΝΔ είναι μια ευρεία πολιτική και κοινωνική συμμαχία, υπό τον κ. Μητσοτάκη, στο κέντρο, κεντροδεξιά και δεξιά. Αυτό αποτυπώνεται και στο κυβερνητικό σχήμα».

Για το ενδεχόμενο υποψηφιότητας του

Για το ότι δεν θέλει να είναι υποψήφιος βουλευτής, αλλά και τα σενάρια ότι πρέπει να συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο στη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσει την παράταξη: «Μέχρι τώρα, έχω δηλώσει 5 φορές το λιγότερο ότι δεν θέλω να είμαι υποψήφιος. Αντιλαμβάνομαι, όμως, ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές, από τις κρισιμότερες για την πολιτική σταθερότητα και τη συνέχεια της προόδου στη χώρα. Θα κάνω μια στάθμιση, όταν έρθει ο καιρός».

Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Γιώργου Φλωρίδη στα Παραπολιτικά 90,1

Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Φλωρίδης επισήμανε:

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Ο κόσμος όταν πάει να ψηφίσει ψηφίζει ταυτόχρονα πρωθυπουργό, βουλευτές και κυβέρνηση. Αυτά είναι αδιάσπαστα, κατά συνέπεια οι εκλογές αποδίδουν ένα συμπαγές αποτέλεσμα και με βάση αυτό προχωράμε.

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Είναι σαφές ότι η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος απολύτως επιδιώξιμος, προφανώς δεν αμφισβητείται η πολύ άνετη πρωτιά της ΝΔ προφανώς με την ηγεσία του Κυρ. Μητσοτάκη και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, διότι αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις μετρήσεις, ό,τι κι αν αποδίδουν αυτές στους εκλογικούς συσχετισμούς που αποτυπώνονται, ο κόσμος θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί. Επειδή θέλει η Ελλάδα να κυβερνηθεί και μέχρι αυτή την ώρα κυβερνητική εναλλακτική δεν υπάρχει, άρα τα πράγματα θα ακολουθήσουν αυτόν τον απόλυτα συνταγματικό δρόμο, που είναι και ο απόλυτα σωστός πολιτικός δρόμος.

Ερωτηθείς αν μπορεί η ΝΔ να είναι σε μια κυβέρνηση που δεν θα είναι ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Αυτά τα σενάρια είναι «αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε τον Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να τον διώξουμε». Ο κόσμος δεν είναι χαζός, τα καταλαβαίνει. Μέχρι τώρα έχουμε παρακολουθήσει άπειρα σενάρια, «να δοκιμάσουμε αυτόν αντίπαλο του Μητσοτάκη, έναν άλλο, έναν τρίτο, έναν τέταρτο», δεν βγαίνει τίποτα, μέχρι στιγμής «κουβά» όλα.

Για το κόμμα Σαμαρά

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Σαμαρά ακούμε, Σαμαρά δεν βλέπουμε. Μέσα στο σενάριο να βρούμε κάποιον να νικήσει τον Μητσοτάκη, να βρούμε κάποιον να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, είναι και αυτό το σενάριο ότι θα έρθει ο Σαμαράς να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη. Εμφανίζεται για πρώτη φορά μια προοπτική ενός κόμματος όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά για να κάνει ζημιά στον Μητσοτάκη, τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Κόμμα ακούμε και κόμμα δεν βλέπουμε, ο λόγος που δεν το βλέπουμε μάλλον είναι ότι πρέπει να συναντά τρομακτικές δυσκολίες στην εξεύρεση στελεχών αλλά και ψηφοφόρων. Είναι παρατηρημένο ότι κάτι το οποίο φουσκώνεται όταν είναι να δημιουργηθεί, όταν εμφανίζεται προσγειώνεται στην πραγματικότητα και προσγειώνεται συνήθως πολύ άτσαλα.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι τον κ. Σαμαρά τον προωθούν συμφέροντα

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Δεν είμαι πάντα υπερ της συνωμοτικής ανάγνωσης της ιστορίας, προτιμώ να κρίνω πολιτικά τους ανθρώπους. Ο κόσμος καταλαβαίνει αν κρύβεται κάτι. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση πάνω σε μια εικασία.

Για την ΕΛΑΣ

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Είναι μια αξιωματική αντιπολίτευση εκτός Βουλής. Βλέπω μια Βουλή όπου προσέρχεται η κυβέρνηση και αν εξαιρέσεις το υφιστάμενο ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιμετωπίζει κι αυτό του κόσμου τα προβλήματα, δεν έχει μια δομημένη κατάσταση να μπορεί να συνομιλήσει εκεί μέσα, να αντιπαρατεθεί ή να συμφωνήσει. Αυτό είναι πρωτοφανές τα 52 χρόνια της Μεταπολίτευσης, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάποια απογείωση.

Ερωτηθείς αν βλέπει κάποιο κόμμα που θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ στην περίπτωση μη αυτοδυναμίας

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Η κυβέρνηση από την ώρα που έχει σαφή στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας και η αυτοδυναμία φαίνεται στόχος που μπορεί να επιτευχθεί, τότε κάθε τέτοια συζήτηση είναι έξω από κάθε πολιτική λογική. Η εκτίμησή μου είναι ότι τον στόχο αυτόν θα τον πετύχει. Ο στόχος είναι αυτοδυναμία και θα την πάρει.

Ερωτηθείς αν θα κατέβει υποψήφιος στις εκλογές

Γ.ΦΛΩΡΙΔΗΣ: Έχω δηλώσει ότι δεν επιθυμώ να είμαι υποψήφιος. Δεν αγνοώ ταυτόχρονα ότι αυτές οι εκλογές προσλαμβάνουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα για την Ελλάδα, επομένως θα κάνω μια στάθμιση όταν έρθει ο καιρός.