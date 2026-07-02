«Η Δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις παραβατικές μορφές», είπε ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η Δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις παραβατικές μορφές», τόνισε ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 αναφερόμενος στον Ρουβίκωνα.

Όσον αφορά στις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει γιατί υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και μια αποφασισμένη πολιτεία θέλει να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω.

Επεσήμανε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει τον πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Υποστήριξε ότι τα γκαζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός και ότι όλοι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Τέλος αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν θα ήθελε την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του.

Για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της ΝΔ

«Δεν γνωρίζω κάτι άλλο, είναι σαφές ότι είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μια από τις απόπειρες αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Το έργο της εξιχνίασης αυτών των εγκλημάτων το έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική που μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ελπίζουμε όλοι γρήγορα να συλληφθούν οι δολοφόνοι».

Κληθείς να σχολιάσει την θέση του πρωθυπουργού περί άκρων σε σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση, απάντησε: «Άκρο είναι κάθε τι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα μέσα το οποίο εκκολάπτονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή ένα κλίμα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μεταχειρίζεται εκφράσεις και απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών αντιπάλων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Το πιο τοξικό λόγο έχει η Κωνσταντοπούλου»

«Όσοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν ένα λόγο τοξικό, πολωτικό, ένα λόγο ο οποίος δημιουργεί μίσος και εχθροπάθεια είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου συμπεριλαμβάνουν στον λόγο τους αυτό ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν. Μπορεί να μην είναι η διάθεσή τους να το προκαλέσουν… Τρία χρόνια που πηγαίνω στη Βουλή ως υπουργός όσες φορές πήγα αντιμετώπισα ένα λόγο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα έτσι. Δηλαδή εγώ είχα 12 χρόνια που δεν συμμετείχα τα πολιτικά πράγματα όταν επέστρεψα αυτό που συνάντησα δεν υπήρχε.

Τον πιο τοξικό λόγο τον έχει η Κωνσταντοπούλου. Αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από την συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά γιατί το «έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια». Αποκαλύφθηκε ο ρόλος της όπως οι ίδιοι οι συγγενείς των θυμάτων λένε. Χθες της επιτέθηκαν στο δικαστήριο με δηλώσεις τους για μια ακόμη φορά συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, και μάλιστα άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες στο πλευρό της γιατί αποκάλυψαν το ρόλο της. Ο ρόλος της ήταν να εκμεταλλευτεί πολιτικά μια εθνική τραγωδία η οποία στην Βουλή μετασχηματίζονταν σε ένα λόγο όταν απευθυνόταν στους βουλευτές της ΝΔ ή στους υπουργούς της κυβέρνησης ότι ‘είστε δολοφόνοι’ ή ότι ‘έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα’».

«Η αναβίωση της τρομοκρατία δεν πρόκειται να περάσει»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν αυτό μπορεί να οδηγήσει να είναι κάποιος ηθικός αυτουργός σε επιθέσεις με γκαζάκια, απάντησε: «Μπορεί να μην είναι στις επιδιώξεις κάποιου να το πετύχει αυτό όμως αντικειμενικά λειτουργεί αυτό. Αλλά μην τα φορτώνουμε μόνο στην κα Κωνσταντοπούλου, ο κ.Φάμελλος στη Βουλή είχε πει όταν είχε εξαφανιστεί ο γιος της Εισαγγελέως της Λάρισας ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες εγκληματικές στην κυβέρνηση. Όταν λέγονται αυτά από τον αρχηγό ενός κόμματος και πάρα πολλούς βουλευτές το κλίμα που δημιουργείται είναι πάρα πολύ κακό. Μιλάω για τη δημιουργία ενός κλίματος που μπορεί κάποιος ανεγκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο να το εκλάβει ότι αυτό το κλίμα τον καλύπτει, ότι μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα σε αυτό το κλίμα.

Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει αν κάποιοι την έχουν στο μυαλό τους διότι υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας στα φαινόμενα αυτά και επίσης μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω».

Για τις δηλώσεις Κυρανάκη

Ερωτηθείς αν συμφωνεί με την άποψη του κ. Κυρανάκη, ο οποίος φωτογραφίζει τον ο κ. Τσίπρα ως υπεύθυνο για όσα συμβαίνουν, απάντησε: «Μην πάμε σε γενικεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι σοβαρές είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα βρίσκουν απέναντί τους τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, άρα καλό θα είναι να μην τις υιοθετούν και ελπίζω ότι δεν τις υιοθετούν.

Δεν είναι η κυβέρνηση που διαλέγει τον αντίπαλο, η κυβέρνηση πρέπει και οφείλει να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου και για αυτό το λόγο έχει εκλεγεί από εκεί και πέρα το ποιος θα είναι αντίπαλος της κάθε φορά κυβέρνησης αυτό το καθορίζει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση είναι μια πρωτοκαθεδρία του κ. Τσίπρα, σε χαμηλά επίπεδα. Μένει να το δει κανένας από το Φθινόπωρο που θα έχουμε τις καινούργιες μετρήσεις για να δούμε αν αυτή η τάση παγιώνεται. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι στην πολυδιασπασμένη, με χαμηλά ποσοστά, αντιπολίτευση ο κ. Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα».

«Μετά την ενοποίηση της δικογραφίας για Ρουβίκωνα οι αξιολογήσεις»

Αναφορικά με τη δήλωσή του ότι ο Ρουβίκωνας πρέπει να αντιμετωπιστεί ως εγκληματική οργάνωση, απάντησε: «Η Δικαιοσύνη νομίζω ότι όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν στην συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις παραβατικές μορφές. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει αλλά νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές ήδη κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση».

«Εξισωμένα τα γκαζάκια με τις μολότοφ»

«Δεν χρειάζεται καμία εξίσωση γιατί είναι εξισωμένα. Τα γκαζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός, όλοι οι εκρηκτικοί μηχανισμοί διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Η γυναίκα που σκοτώθηκε στην Θεσσαλονίκη τι θα πούμε ότι επειδή σκοτώθηκε από γκαζάκι δεν σκοτώθηκε; Εκρηκτικός μηχανισμός είναι που μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει βαριά».

Για το αν θα έφερνε μια τροπολογία με αφορμή τον κ. Ντίλιαν

«Κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με κάτι όταν αυτό υπάρχει, αν δεν υπάρχει με τι να συμφωνήσεις ή με τι να διαφωνήσεις; Κι εν πάση περιπτώσει ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ο υπουργός που διαφωνεί με κάτι, είναι ο αρμόδιος υπουργός να κάνει μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα επομένως εγώ να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με τον εαυτό μου; Ως αρμόδιος υπουργός δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι γνώστης καμιά τέτοιας συζήτησης».

Για το ΠΑΣΟΚ

«Δεν θα ήθελα, λόγω της ιστορίας ενός κόμματος στο οποίο συμμετείχα δεκαετίες και το οποίο κυβέρνησε τη χώρα να έχει την κατάληξη που δείχνει ότι έχει σήμερα δηλαδή ας πούμε να περιθωριοποιείται όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς δεν επέλεξε να σεβαστεί την κυβερνητική του ιστορία και την κυβερνητική του προοπτική και να πολιτευτεί ως ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα ήθελε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην συνταχθεί με ακραίες απόψεις, με ακραίες δυνάμεις και με ακραίες αντιλήψεις και να υπογράφει πχ μαζί με την Κωνσταντοπούλου προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης βασισμένες στην συνωμοσία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών.

Αυτός που ηγείται σε κάθε κόμμα αυτός έχει και την ευθύνη. Είναι σαφές ότι η εξέλιξη αυτή του ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του. Δικές της επιλογές ήτανε. Η ταύτιση με έναν ακραίο εχθροπαθή λόγο είναι απόφαση της ηγεσίας».