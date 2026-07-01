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Στην υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, νέος αναπληρωτής του εισαγγελέα στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αναδείχθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.

Νέα σύνθεση αποκτούν τα Δικαστικά Συμβούλια που έχουν αναλάβει την εξέταση των υποθέσεων τουΚώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου, μετά τη συνταξιοδότηση τριών δικαστικών λειτουργών που συμμετείχαν στη σύνθεσή τους.

Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω επαναληπτικής κλήρωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, προκειμένου να καλυφθούν οι θέσεις που κενώθηκαν.

Στην υπόθεση του Κώστα Καραμανλή, τα καθήκοντα του εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο αναλαμβάνει η Ελένη Καρκαμπούνα, ενώ αναπληρωτής της ορίστηκε, κατόπιν κλήρωσης, ο Βασίλης Φλωρίδης.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου, νέος αναπληρωτής του εισαγγελέα στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αναδείχθηκε ο Σοφοκλής Λογοθέτης.