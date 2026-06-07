Αρχές φθινοπώρου η απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Λένε πως οι... μυστικές υπηρεσίες δεν χρειάζονται σε δυο χώρες, την Ιαπωνία και την Ελλάδα.

Στην Ιαπωνία γιατί οι κάτοικοι δεν λένε τίποτε και στην Ελλάδα γιατί τα λένε όλα!

Ε, από την παραπομπή του υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου στο Δικαστικό Συμβούλιο δεν πληροφορηθήκαμε τίποτε από τις μαρτυρίες όσων κλήθηκαν να εξεταστούν.

Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός του Μαξίμου που πέτυχε να μην γίνει Προανακριτική στη Βουλή, αλλά «να πάει ο Τριαντόπουλος στον φυσικό δικαστή».

Κάποια ...πουλάκια πάντως επιμένουν πως η εισήγηση στο Δικαστικό Συμβούλιο θα είναι θετική για την παραπομπή του υφυπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο. Το Δικαστικό Συμβούλιο, ως γνωστόν, είναι αυτό που θα λάβει την απόφαση για την παραπομπή ή μη παραπομπή του πρώην υφυπουργού.

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Πότε θα ληφθεί η απόφαση; Μέσα στο φθινόπωρο, πιθανόν και στις αρχές του.

Και αυτός είναι πιθανόν ένας από τους λόγους που το Μαξίμου εξετάζει τις πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Να μην στηθούν κάλπες ενώ θα έχει αρχίσει να λειτουργεί το Ειδικό Δικαστήριο.

Όσον αφορά την απόφαση για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή αυτή θα αργήσει. Βλέπετε μαζί του εξετάζονται και επτά τότε γενικοί γραμματείς υπουργείων. Και η τετραετία να εξαντληθεί το Δικαστικό Συμβούλιο δεν θα έχει αποφασίσει για το αν θα παραπέμψει τον πρώην υπουργό Μεταφορών ή όχι.

Και από την όλη διαδικασία για τον πρώην υπουργό δεν μάθαμε επίσης τίποτε από τις καταθέσεις όσων έχουν κληθεί.

ΥΓ: Είναι η περίπτωση που η χώρα έγινε... Ιαπωνία! Δεν μιλάει κανείς! Γι΄αυτό χρειάζονται και οι... παρακολουθήσεις!