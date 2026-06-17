Εξόρμηση κορυφαίων της ΝΔ στην περιφέρεια.

Το βαρύ πυροβολικό της βγάζει εκτός Αττικής η Ν.Δ. το επόμενο διήμερο. Δεδομένου ότι όλες οι μετρήσεις δείχνουν χαμηλή συσπείρωση της Ν.Δ. στην περιφέρεια.

Έτσι επιστρατεύεται σειρά κορυφαίων υπουργών για εξορμήσεις. Ο Κ. Πιερρακάκης θα περιοδεύσει στην Αχαΐα. Ο Μ. Χρυσοχοΐδης στην Ηλεία. Ο Γραμματέας του κόμματος Κ. Κυρανάκης μαζί με τον Β. Κικίλια στην Αιτωλοακαρνανία. Ενώ αναζητείται θαρραλέος υπουργός να συνοδεύει τον Κ. Κυρανάκη στην Μεσσηνία, στην έδρα του Αντώνη Σαμαρά.

Σημειωτέων, ότι στο σκονάκι με τις οδηγίες που έχουν πάρει στα χέρια τους οι υπουργοί περιλαμβάνεται υποχρεωτική περατζάδα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους , χειραψίες και συνομιλία με πολίτες και καταστηματάρχες, συναντήσεις με φορείς και επιμελητήρια και αργά το απόγευμα ομιλία σε κομματική εκδήλωση.

Λ.Ι