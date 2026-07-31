Οι ομοιότητες στα όσα είπαν Αλεξάνδρα Σδούκου και Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δύσκολα μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.

Σχεδόν ίδια χρέη,σχεδόν ίδια επιχειρηματολογία, σχεδόν ίδια γραμμή αντεπίθεσης. Οι ομοιότητες ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όταν η συζήτηση φτάνει στα οικονομικά τους, είναι τέτοιες που δύσκολα περνούν απαρατήρητες.

Η Νέα Δημοκρατία χρωστά 602,1 εκατ. ευρώ και το ΠΑΣΟΚ 565,1 εκατ. ευρώ, όπως προκύπτει από τους τελευταίους ισολογισμούς τους. Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης των υποχρεώσεών τους είναι σχεδόν ίδιος χρόνο με τον χρόνο, ενώ τεκμηριωμένο σχέδιο αποπληρωμής των δανείων τους δεν προκύπτει από τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία.

Η εικόνα αυτή αποτυπώθηκε και στη σημερινή τηλεοπτική συζήτηση στο OPEN, όπου βρέθηκαν στο ίδιο πάνελ η Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, μαζί με τον Μαρίνο Σκανδάμη.

Τόσο η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, όσο και ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ υποστήριξαν ότι τα δάνεια των δύο κομμάτων είναι παλιά και ότι ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουν λάβει νέο τραπεζικό δάνειο από το 2010.

Παράλληλα και οι δύο υποστήριξαν ότι οι οφειλές τους προς τις τράπεζες είναι ρυθμισμένες, χωρίς, ωστόσο, να επικαλεστούν ή να παρουσιάσουν κάποιο στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό αυτό.

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Οι συμπτώσεις δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Σδούκου και Βαρδακαστάνης υιοθέτησαν κοινή γραμμή και απέναντι στην ΕΛΑΣ, ζητώντας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να δώσει εξηγήσεις για τις συνδρομές των μελών του, καθώς και να δημοσιοποιήσει τα τιμολόγια των εκδηλώσεων που έχει πραγματοποιήσει.

Δικαίωμα να θέτουν ερωτήματα έχουν όλοι. Αλλά όταν χρωστάς εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες, η απαίτηση να δοθούν στη δημοσιότητα τιμολόγια εκατοντάδων ευρώ από τους πολιτικούς αντιπάλους σου μοιάζει περισσότερο με αντιπερισπασμό παρά με υπεράσπιση της διαφάνειας.

Μ. Καλ.