Οι νέοι ισολογισμοί των δύο κομμάτων δεν αποτυπώνουν μόνο τη συνεχιζόμενη διόγκωση του χρέους, αλλά και την απουσία ενός ορατού σχεδίου για την απομείωσή του.

Κατά 60,2 εκατ. ευρώ και 60,7 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν οι οφειλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις αντίστοιχες περυσινές, σύμφωνα με τους ισολογισμούς που δημοσίευσαν στις επίσημες ιστοσελίδες τους τα δύο κόμματα. Το κυβερνών κόμμα εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 602.139.154,80 ευρώ, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αντίστοιχα, 565.136.448,69 ευρώ.

Σύνολο: 1.167.275.603,49 ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών είναι, ως γνωστόν, προς τις τράπεζες. Η Νέα Δημοκρατία έχει τραπεζικές υποχρεώσεις ύψους 592.950.327,28 ευρώ, ενώ αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ οφείλει 559.802.950,92 ευρώ.

Σύνολο: 1.152.753.278,20 ευρώ.

Πάνω από 127 εκατ. ευρώ μόνο σε τόκους

Η αύξηση των υποχρεώσεων αποτυπώνεται και στο κόστος εξυπηρέτησης των τραπεζικών δανείων. Η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε το 2025 τόκους και τραπεζικά έξοδα ύψους 65.931.153,84 ευρώ, έναντι 59.075.872,49 ευρώ το 2024, ενώ το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα 61.274.421,22 ευρώ, από 54.410.179,16 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συνολικά, τα δύο κόμματα επιβαρύνθηκαν μέσα σε έναν χρόνο με 127.205.575,06 ευρώ μόνο για τόκους και τραπεζικά έξοδα.

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Τα ελλείμματα συνεχίζουν να διογκώνουν το χρέος

Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι ούτε το 2025 υπήρξε αναστροφή της εικόνας. Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε έλλειμμα χρήσης 55.614.057,30 ευρώ, ενώ το ΠΑΣΟΚ 61.009.887,85 ευρώ. Συνολικά, τα δύο κόμματα κατέγραψαν νέο έλλειμμα 116,6 εκατ. ευρώ, γεγονός που εξηγεί γιατί οι συνολικές υποχρεώσεις εξακολουθούν να αυξάνονται συνεχώς.

Τα έσοδα δεν φτάνουν ούτε για τους τόκους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των εσόδων σε σχέση με το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων. Η Νέα Δημοκρατία εμφάνισε για το 2025 συνολικά έσοδα 19,27 εκατ. ευρώ, όταν μόνο οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα ανήλθαν σε 65,93 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν μόλις στα 1,36 εκατ. ευρώ, έναντι 61,27 εκατ. ευρώ σε τόκους και τραπεζικά έξοδα. Με άλλα λόγια, τα ετήσια έσοδα των δύο κομμάτων δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους.

Το 86% του τραπεζικού χρέους της ΝΔ αφορά τόκους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημείωση που συνοδεύει τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτήν αναφέρεται ότι από τις συνολικές δανειακές υποχρεώσεις ύψους 592,95 εκατ. ευρώ, τα 508,53 εκατ. ευρώ αφορούν τόκους και ανατοκισμό κεφαλαιοποιημένων τόκων. Με άλλα λόγια, περίπου το 86% των τραπεζικών υποχρεώσεων του κόμματος αντιστοιχεί σε συσσωρευμένους τόκους και όχι στο αρχικό κεφάλαιο των δανείων.

Η κρατική χρηματοδότηση δεν ανακόπτει τη διόγκωση του χρέους

Παρά την κρατική χρηματοδότηση που λαμβάνουν, οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις των δύο κομμάτων συνεχίζουν να αυξάνονται. Η Νέα Δημοκρατία εισέπραξε το 2025 13.450.927,19 ευρώ από την τακτική κρατική χρηματοδότηση και ακόμη 2.690.185,43 ευρώ από την επιμορφωτική χρηματοδότηση, ενώ εισέπραξε και 3.076.773,25 ευρώ από τις εισφορές μελών, βουλευτών και ευρωβουλευτών. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ έλαβε 1.130.306,57 ευρώ τακτική κρατική χρηματοδότηση και 226.061,31 ευρώ επιμορφωτική χρηματοδότηση.

Τα ποσά αυτά, ωστόσο, αποδεικνύονται πολύ μικρά σε σχέση με το κόστος εξυπηρέτησης του δανεισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα που κατέβαλαν μέσα στο 2025 ανήλθαν σε 65,9 εκατ. ευρώ για τη Νέα Δημοκρατία και 61,3 εκατ. ευρώ για το ΠΑΣΟΚ, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα συνολικά ετήσια έσοδά τους. Η εικόνα αυτή εξηγεί γιατί, παρά την ετήσια κρατική ενίσχυση, οι συνολικές υποχρεώσεις των δύο κομμάτων εξακολουθούν να διογκώνονται.

Επιβεβαιώνεται η κυνική παραδοχή Γεωργιάδη

Οι δύο ισολογισμοί έρχονται να επιβεβαιώσουν στην πράξη όσα είχε δηλώσει με κυνικό τρόπο πριν από μερικές εβδομάδες στο Action 24 ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος είχε αναφέρει στο ότι τα συγκεκριμένα κομματικά δάνεια δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ και ότι, όσο περνούν τα χρόνια, θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης του 2025 δείχνουν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν κατά περίπου 121 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας πλέον αθροιστικά το 1,167 δισ. ευρώ.

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Η ξεχωριστή περίπτωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ, έχει δημοσιευθεί και ξεχωριστός ισολογισμός για το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, ο οποίος παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα. Συγκεκριμένα, εμφανίζει πλεόνασμα χρήσης 1.479.262,14 ευρώ, έναντι 1.973.718,51 ευρώ το 2024, ενώ η καθαρή θέση του διαμορφώνεται σε 6.837.116,55 ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίζονται σε μόλις 314.644,80 ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ισολογισμός αφορά στο ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής ως πολιτικό φορέα και δεν περιλαμβάνει τα τραπεζικά δάνεια του ΠΑΣΟΚ, τα οποία εξακολουθούν να εμφανίζονται στον ξεχωριστό ισολογισμό του κόμματος και ανέρχονται σήμερα στα 559,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει πλεονασματική χρήση και περιορισμένες υποχρεώσεις, το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να επιβαρύνεται από τον ιστορικό δανεισμό που καταγράφεται στον δεύτερο ισολογισμό.

Το πολιτικό ερώτημα

Πέρα από τους αριθμούς, οι δύο ισολογισμοί επαναφέρουν ένα πολιτικό ερώτημα που παραμένει αναπάντητο εδώ και πολλά χρόνια. Την ώρα που χιλιάδες πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς και απώλεια της περιουσίας τους για οφειλές πολλαπλάσια μικρότερες, τα δύο μεγαλύτερα κόμματα της χώρας εξακολουθούν να εμφανίζουν τραπεζικές υποχρεώσεις που αθροιστικά ξεπερνούν το 1,15 δισ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει από τις οικονομικές τους καταστάσεις ένα συγκεκριμένο και μετρήσιμο σχέδιο για τη σταδιακή απομείωση του δανεισμού τους.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο το ύψος των οφειλών, αλλά και τη διαχρονική τους εξέλιξη. Οι ισολογισμοί δείχνουν ότι και το 2025 οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν εκ νέου, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση ότι η σημερινή κατάσταση αντιμετωπίζεται ως μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει άπαντες να συμβιβαστούμε και όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, εύλογα τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ένα ρεαλιστικό σχέδιο για το πώς και σε ποιο χρονικό ορίζοντα μπορεί να περιοριστεί ο δανεισμός τους ή αν η συνεχής διόγκωση των υποχρεώσεων θεωρείται πλέον δεδομένη και απλά πρέπει να το… συνηθίσουμε.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό της Νέας Δημοκρατίας.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.