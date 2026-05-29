«Για τους πολίτες πλειστηριασμοί, για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ πανωτόκια χωρίς τέλος», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο κ. Γεωργιάδης κατάφερε σήμερα να πει δημόσια αυτό που η Νέα Δημοκρατία προσπαθούσε χρόνια να κρύψει: Ότι τα χρέη της δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ και απλώς θα αυξάνονται», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Η ίδια κυβέρνηση που κυνηγά πολίτες για λίγες εκατοντάδες ευρώ, που αφήνει funds και servicers να λεηλατούν περιουσίες, που μιλά καθημερινά για «δημοσιονομική σοβαρότητα», θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ένα κόμμα εξουσίας να χρωστά εκατοντάδες εκατομμύρια και να δηλώνει ότι δεν θα τα επιστρέψει ποτέ».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η Κουμουνδούρου σημειώνει: «Για τους πολίτες πλειστηριασμοί. Για τις επιχειρήσεις τραπεζική πίεση και πολλές φορές ασφυξία, για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ πανωτόκια χωρίς τέλος.

Γι’ αυτό ανανεώθηκε η θητεία Στουρνάρα στην ΤτΕ; Για να μη μπει ποτέ θέμα από πουθενά; Πως να βάλει όρια και όρους η κυβέρνηση στις τράπεζες και τους τραπεζικούς όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις ο κ. Γεωργιάδης;»