Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ και πως μόνο θα αυξάνονται.

Μόνο ως προκλητική, για να μην πούμε κάτι βαρύτερο, μπορεί να χαρακτηριστεί η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη ότι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ και πως μόνο θα αυξάνονται.

Πόσω μάλλον όταν μία από τις πρώτες κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αμέσως μετά την ανάληψη της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας το 2016, ήταν να παρουσιάσει σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης του κόμματος, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Βάζουμε τάξη στο σπίτι μας», έχοντας ως κεντρικό στόχο και τη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων.

Το μόνο που κατάφερε τελικά ο πρωθυπουργός ήταν τα χρέη του κυβερνώντος κόμματος να αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Χωρίς καμία εξαίρεση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία, βάσει του τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (2024), εμφανίζει συνολικές υποχρεώσεις ύψους 541.866.905,86 ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2023.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Χαριλάου Τρικούπη. Τα χρέη του ΠΑΣΟΚ έχουν εκτοξευθεί στα 507.026.809,98 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά σχεδόν 57 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιχείρησε στο Action24 να εξηγήσει γιατί τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποπληρωθούν ποτέ.

«Τα δύο μεγάλα κόμματα έπαιρναν 35-38 εκατ. ευρώ τον χρόνο ως κρατική επιχορήγηση. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα, το 2010, ψήφισε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου το πρώτο μνημόνιο και έκοψε την επιχορήγηση και πήγε από 33 εκατ. στα 4 εκατ. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένος να πληρώνει 33 εκατ. να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί;», είπε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε:

«Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια είχαν τον χρόνο τόκους 9 εκατ. Η εκλογική επιχορήγηση ήταν 4. Υπάρχει περίπτωση να βγει αυτό; Δεν προβλέφθηκε για τα κόμματα ο νόμος Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diui3uhgo7q9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί πολίτες ακούγοντας αυτή τη δήλωση ίσως αναρωτηθούν κάτι πολύ απλό: τι ακριβώς συμβαίνει όταν ένας συνταξιούχος, ένας επαγγελματίας ή μια οικογένεια δηλώσει στην τράπεζα ότι τα χρέη της δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ;

Συνήθως δεν ακολουθεί τηλεοπτική ανάλυση για τις δυσκολίες του οικονομικού μοντέλου. Ακολουθούν funds, κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και δικαστικοί επιμελητές.

Για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όμως, φαίνεται ότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες. Χρωστούν συνολικά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ, τα χρέη τους αυξάνονται κάθε χρόνο και η βασική δημόσια εξήγηση που δίνεται είναι ότι... δεν γίνεται αλλιώς.

Ίσως γι’ αυτό η πιο εύλογη απορία δεν είναι γιατί αυξάνονται τα χρέη των δύο κομμάτων. Είναι ποια ακριβώς είναι η συνέπεια γι’ αυτά όταν αυξάνονται.