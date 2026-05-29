«Η εμφάνιση νέων κομμάτων είναι λογικό να προκαλεί προσωρινές ανακατατάξεις στον πολιτικό χάρτη, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μεταβάλλει σε βάθος τους πολιτικούς συσχετισμούς», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την ίδρυση της ΕΛΑΣ και τις πρώτες δημοσκοπικές καταγραφές.

«Κάθε φορά, όταν έχουμε νέα κόμματα είτε είναι του κ. Τσίπρα είτε είναι της κας Καρυστιανού είτε είναι αύριο του κ. Σαμαρά είτε είναι μεθαύριο κάποιο άλλο, και μάλιστα έχουν ως επικεφαλής γνωστά πρόσωπα στην κοινωνία και την πολιτική, είναι λογικό να αναδιατάσσουν προσωρινά τον δημοσκοπικό χάρτη. Είναι κάτι αναμενόμενο. Όμως η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η διαπερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε κοινωνική απεύθυνση και διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό», συνέχισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στο Action24.

«Πράγματι μπορεί για ένα - δύο μήνες να υπάρχουν ανακατατάξεις, όμως ειδικά για το κόμμα του κ. Τσίπρα θα περίμενε κανείς ότι με τόση διαφήμιση θα ήταν αυτοδύναμο. Εννοώ ότι δεν έχουμε ξαναδεί εννιά μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση για έναν υπό ίδρυση πολιτικό φορέα», υποστήριξε σχολιάζοντας ότι «τους τελευταίους μήνες έχει διαμορφωθεί ένα πρωτοφανές επικοινωνιακό περιβάλλον γύρω από την προαναγγελία του νέου εγχειρήματος του πρώην Πρωθυπουργού».

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι « η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά» και έθεσε το εξής δίλημμα:

«Θέλουμε να έχουμε την πολιτική η οποία ασκείται σήμερα - ανισότητες, οικονομική υστέρηση, προσβολή των θεσμών, πλειστηριασμοί, χαμηλή αγοραστική δύναμη ή θέλουμε ένα άλλο πρόγραμμα που βάζει μπροστά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που θα υποστηρίζει την προστασία πρώτης κατοικίας, που θα τολμά τη σύγκρουση με τα funds και τους servicers και που θα λέει ότι θέλουμε να δούμε το θέμα των ωρών εργασίας;».

«Στο τέλος, ο κόσμος θα ψηφίσει με την τσέπη του και θα αποφασίσει ποιος έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο να κυβερνήσει και ποιος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία και όχι ποιος παλεύει για να βγει δεύτερος», υπογράμμισε.

Αιχμές για τις δημοσκοπήσεις

Επανερχόμενος στις δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς εξέφρασε προβληματισμό για τις μεγάλες αποκλίσεις που καταγράφονται μεταξύ διαφορετικών μετρήσεων.

«Βγήκαν, με μια μέρα διαφορά, δύο μετρήσεις που έγιναν το ίδιο διάστημα. Η μία δείχνει διαφορά με το κόμμα του κ. Τσίπρα μισή μονάδα και η άλλη δείχνει οκτώ μονάδες. Είναι δυνατόν να ισχύουν και οι δύο; Είναι δυνατόν να ισχύουν στα όρια του στατιστικού λάθους και οι δύο; Δεν είναι ότι η μία λέει μισή και η άλλη λέει δύο μονάδες ή μια μισή μονάδα. Μία από τις δύο είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί έχει λάθος μεθοδολογία; Είναι λάθος γιατί έχει πάρει λάθος δείγμα; Είναι λάθος γιατί κάποιος, κάπου, κάποτε μπορεί να εξυπηρετεί κάτι; Δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτά θα αξιολογηθούν και θα δούμε και τις επόμενες μετρήσεις.

Ξέρετε ότι υπήρχε μία συμφωνία που έλεγε ότι δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις που διενεργούνται πριν την ίδρυση κομμάτων. Εδώ είδαμε την ημέρα της ίδρυσης δημοσίευση δημοσκόπησης που είχε διενεργηθεί πριν».

«Η Πολιτική Αλλαγή απαιτεί διάρκεια»

Κληθείς να συγκρίνει την πολιτική παρουσία του Αλέξη Τσίπρα με εκείνη του Νίκου Ανδρουλάκη τα τελευταία χρόνια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι οι δύο πολιτικές διαδρομές ακολούθησαν εντελώς διαφορετική πορεία μετά τις εκλογές του 2023.

«Ο πρώην Πρωθυπουργός έχασε το 2023 και αντί να ασκήσει αξιωματική αντιπολίτευση παραιτήθηκε . Όταν γινόταν ο χαμός δεν τοποθετήθηκε για τα σκάνδαλα και την ακρίβεια, αντί να μείνει στη Βουλή και να αναμετρηθεί με τον Πρωθυπουργό, παραιτήθηκε από Βουλευτής , σημείωσε.

Στον αντίποδα, όπως ανέφερε, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε να δώσει διαρκή πολιτική και θεσμική μάχη απέναντι στην κυβέρνηση σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων.

«Το ίδιο διάστημα, ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν αυτός που σήκωσε το θέμα της στέγασης, το θέμα των κόκκινων δανείων, το θέμα της εργασίας, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και το θέμα των υποκλοπών με τη θεσμική προέκταση που έχει για τη δημοκρατία μας και έχει μία σταθερή προσήλωση στη μάχη απέναντι σε μια κυβέρνηση που, κατά τη γνώμη μας, δεν είναι μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί διάρκεια, αξιοπιστία και συνέπεια και όχι εύκολες επιλογές εντυπωσιασμού.

«Ο αγώνας για τη νίκη είναι μαραθώνιος και το ρεζερβουάρ της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί προέκυψε μια απίστευτη στην ιστορία πολιτική ασυμμετρία στις εκλογές του 2023. Αντί να επιλέξουμε τον εύκολο δρόμο και να καβαλήσουμε το άρμα του λαϊκισμού και να τάξουμε τα πάντα στους πάντες , εμείς κάναμε μια πολύ καθαρή επιλογή με αξιοπιστία και συνέπεια. Για να κερδίσει κανείς τον μαραθώνιο πρέπει να έχει αντοχή και στο τέλος να σπριντάρει», ανέφερε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να επαναφέρει ένα σκηνικό πολιτικής πόλωσης που παραπέμπει στην προηγούμενη δεκαετία.

«Σήμερα στήνεται από την κυβέρνηση ένα σκηνικό διχασμού με στόχο την πόλωση μέσα από έναν αντίπαλο για τον οποίο μπορεί να επικαλεστεί το σκηνικό του 2015. Εμείς, από την άλλη πλευρά, επιθυμούμε την ενότητα. Ο κόσμος κουράστηκε εδώ και τόσα χρόνια να ζει σε ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα», υπογράμμισε.

«Η ΝΔ έχει απομακρυνθεί από τον κεντροδεξιό της χαρακτήρα»

Σχολιάζοντας τη φυσιογνωμία της σημερινής Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβερνητική παράταξη έχει απομακρυνθεί από τον κεντροδεξιό χαρακτήρα της.

«Η τοξικότητα και ο διχασμός που έχει ως κύρια πρακτική δεν νομίζω ότι προσιδιάζουν σε κεντροδεξιό κόμμα», ανέφερε.

Συνεργασίες

Ερωτηθείς, τέλος, για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών με τον κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς στόχευσε με νόημα στις αντιφατικές τοποθετήσεις των στελεχών του κόμματός του σχετικά με την πολιτική ταυτότητα αυτού.

«Άκουσα την κα Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο Τύπου, η οποία είπε ότι δεν είναι όμορος χώρος με το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω ότι όμορος σημαίνει γειτονικός. Άρα, σε ένα κόμμα κεντροαριστερό, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, όμοροι χώροι είναι το κέντρο και η αριστερά. Αν το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν γειτονεύει με αυτούς τους χώρους, τότε πού ανήκει; Ενώ και ο κ. Σιακαντάρης λέει ότι δεν θεωρεί στρατηγικό αντίπαλο τη δεξιά. Όταν αποφασίσουν, ας μας πουν», κατέληξε.

