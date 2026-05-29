Ως «αναποτελεσματική, αναβλητική και πρόχειρη» χαρακτήρισε την κυβέρνηση ο Κώστας Τσουκαλάς για τα όσα είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που προβλέφθηκε με νόμο του 2020.
Αναλυτικά:
«Ο Υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε σήμερα στο Συνέδριο του Economist πως μέχρι το τέλος φθινοπώρου θα λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων που προβλέφθηκε με τον νόμο 4738/2020!
Νιώθει έστω και σήμερα την ανάγκη να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν έξι χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας;
Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026;
Είναι κυβέρνηση με σχέδιο και διαχειριστική επάρκεια ή μια κυβέρνηση αναποτελεσματική, αναβλητική και πρόχειρη;
Γιατί δεν τοποθετείται ο Υπουργός επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια;
Γιατί δεν επαναφέρει την προστασία πρώτης κατοικίας όπως επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες;»