Σε δήλωση προχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για τις συντάξεις χηρείας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, «που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας». Την κάλεσε να καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευτεί ενώ κάλεσε επιπλέον την κυβέρνηση να μη γίνει περικοπή στις συντάξεις χηρείας».

Όλη η δήλωση:

Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση στο μεγάλο πρόβλημα, που η ίδια δημιούργησε στις συντάξεις χηρείας.

Δεν κατάργησε τον νόμο Κατρούγκαλου όπως είχε δεσμευθεί. Να το κάνει τώρα.

Οφείλει άμεσα να νομοθετήσει:

1. Τη διατήρηση της σύνταξης χηρείας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας για να μην αναζητηθούν τα υπέρογκα ποσά με τα οποία υπερχρέωσε τους συνταξιούχους λόγω θανάτου και να συνεχιστεί στο μέλλον η καταβολή του ποσού.

2. ⁠ Την επιστροφή των παρακρατηθέντων λόγω της περικοπής των συντάξεων χηρείας του Δημοσίου μέσω συμψηφισμού με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων .

3. ⁠Την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και της εγκυκλίου Τσακλόγλου που προβλέπει την καταβολή μιας εθνικής σύνταξης.