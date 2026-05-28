Στόχος της Zeekr η κάλυψη του 90% της ευρωπαϊκής αγοράς έως το τέλος του 2026.

Η premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr, γιορτάζει πέντε χρόνια εντυπωσιακής ανάπτυξης, τεχνολογικής καινοτομίας και ταχείας διεθνούς επέκτασης, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να διαμορφώσει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη και παγκοσμίως.

Από την ίδρυσή της, η Zeekr έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις πλέον πρωτοποριακές premium μάρκες ηλεκτρικών οχημάτων διεθνώς, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, καινοτόμο σχεδιασμό και δυναμικές επιδόσεις. Σήμερα, η μάρκα δραστηριοποιείται σε 45 αγορές παγκοσμίως, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 11 αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων και εξυπηρετεί περισσότερους από 666.741 πελάτες διεθνώς.

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία στην Ευρώπη

Μόλις τρία χρόνια μετά την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, η Zeekr έχει δημιουργήσει μία ισχυρή και ταχέως αναπτυσσόμενη παρουσία στην Ευρώπη, βασισμένη σε premium προϊόντα, προηγμένη τεχνολογία και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Η ευρωπαϊκή γκάμα της μάρκας περιλαμβάνει πλέον τέσσερα μοντέλα — από compact SUV έως sports saloon υψηλών επιδόσεων — και διατίθεται ήδη σε 15 ευρωπαϊκές αγορές.

Οι πρόσφατες εμπορικές δραστηριότητες σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία και Γαλλία επιβεβαιώνουν τη δυναμική στρατηγική επέκτασης της μάρκας, με τη Zeekr να εισέρχεται κατά μέσο όρο σε μία νέα ευρωπαϊκή αγορά κάθε δύο μήνες. Στόχος της εταιρείας είναι έως το τέλος του 2026 να καλύπτει το 90% της ευρωπαϊκής αγοράς.

Όλα τα μοντέλα της Zeekr σχεδιάζονται στο Global Design Center της εταιρείας στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και βασίζονται στην προηγμένη πλατφόρμα Sustainable Experience Architecture (SEA), συνδυάζοντας σκανδιναβικό design, κορυφαία μηχανολογία και ευρωπαϊκή τεχνογνωσία μέσα από κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στη Σουηδία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τεχνολογία σχεδιασμένη για την πραγματική καθημερινότητα

Η Zeekr συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την premium εμπειρία ηλεκτροκίνησης μέσω προηγμένων τεχνολογιών που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου οδηγού.

Η καινοτόμος μπαταρία LFP “Gold Battery” υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση 5.5C, προσφέροντας σημαντική αυτονομία μέσα στον χρόνο μίας σύντομης στάσης για καφέ. Τα AI-enabled συστήματα πλαισίου προσαρμόζονται δυναμικά στις συνθήκες του δρόμου σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα προηγμένα συστήματα αυτόματης στάθμευσης και πλήρους υποβοήθησης οδηγού διατίθενται στάνταρ σε όλη τη γκάμα μοντέλων.

Η ασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα της φιλοσοφίας της μάρκας. Τα Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X έχουν αποσπάσει την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, ενώ το σύστημα πλοήγησης της εταιρείας αναδείχθηκε “Navigation App of the Year” στα AutoTech Breakthrough Awards 2025.

Εγγύηση έως 10 έτη

Αντανακλώντας τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας της μάρκας, όλα τα μοντέλα ZEEKR καλύπτονται από εγγύηση έως 10 έτη ή 200.000 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, προσφέρεται βασική εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί για ακόμη 5 έτη μέσω προγραμματισμένης συντήρησης στο επίσημο δίκτυο service της Zeekr.

Παράλληλα, η μπαταρία υψηλής τάσης καλύπτεται από ξεχωριστή εγγύηση 8 ετών ή 200.000 χιλιομέτρων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Δυναμική ανάπτυξη της Zeekr στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η GEO Mobility Hellas ενδυναμώνει δυναμικά την παρουσία της Zeekr σε κομβικές περιοχές της χώρας, ενισχύοντας τη στρατηγική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάπτυξης του δικτύου της, η GEO Mobility Hellas ανακοίνωσε πρόσφατα την έναρξη λειτουργίας του νέου εκθεσιακού χώρου Zeekr στη Θεσσαλονίκη, στο 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στην Πυλαία. Η προσπάθεια για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της μάρκας συνεχίζεται δυναμικά, επιπλέον των ήδη δύο Zeekr Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με την έναρξη λειτουργίας των νέων Zeekr Test Drive Centers.

Πρόκειται για εξειδικευμένα σημεία συνεργατών Zeekr, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας — συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X, ανακαλύπτοντας από κοντά τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Η παρουσία της μάρκας στις συγκεκριμένες περιοχές σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της Zeekr με το ελληνικό κοινό, καθώς και για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εμπειρίας και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη της Zeekr στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ισχυρού πανελλαδικού δικτύου παρουσίας. Η επέκταση αυτή αποτελεί μέρος της δέσμευσης της εταιρείας να προσφέρει σε ακόμη περισσότερους οδηγούς τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία, την ποιότητα και τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης μέσα από την εμπειρία Zeekr.