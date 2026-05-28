Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται δηλώσεις του Προκόπη Παυλόπουλου για να καταρρίψει το κυβερνητικό αφήγημα.

Σε βέρτιγκο φαίνεται πως βρίσκεται το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Διότι πώς αλλιώς εξηγείται ότι η Χαριλάου Τρικούπη έφτασε στο σημείο να επικαλείται δηλώσεις του… Προκόπη Παυλόπουλου; Το γραφείο Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε την τοποθέτηση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και πρώην υπουργού της ΝΔ - σε εκδήλωση της ΚΕΔΕ - για το νέο εκλογικό σύστημα, η οποία «καταρρίπτει το κυβερνητικό αφήγημα».

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, όντως, άφησε αιχμές κατά της κυβέρνησης, αλλά επειδή ο Αντώνη Σαμαράς και ο Κώστας Καραμανλής το έχουν κάνει καλύτερα, μήπως στο ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να επικαλεστούν και δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών;ΠΑΣΟΚ

Έτσι, γιατί «η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη».

