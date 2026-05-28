Όλες οι νέες ταινίες που θα βλέπουμε στα θερινά σημειά την τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη της άνοιξης.

Ο 21χρονος Κέιν Πάρσονς φέρνει το ιντερνετικό φαινόμενο «Backrooms» στη μεγάλη οθόνη με μια low budget ταινία που ήδη έχει γίνει viral. O Ράσελ Κρόου παραδίδει μαθήματα κατς στο «Beast», στη δραμεντί «Ο Τελευταίος Βίκινγκ» ο Μαντς Μίκελσεν νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον, ενώ ο Ίαν ΜακΚέλεν δίνει μια συγκινητική ερμηνεία στους «Κρίστοφερ» του Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Backrooms

Μια παράξενη πόρτα εμφανίζεται στο υπόγειο μιας έκθεσης επίπλων. Αφότου ο ασθενής μιας θεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια διάσταση πέρα ​​από την πραγματικότητα, εκείνη πρέπει να εισέλθει στο άγνωστο για να τον σώσει.

Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου για τη Gen Z, βασισμένη στο viral φαινόμενο του διαδικτύου, με την υπογραφή της A24.

Η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού οδηγεί στην ανακάλυψη μιας σειράς από παράξενα βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος. Μέσα από αυτά τα πλάνα αποκαλύπτεται ένας ατελείωτος λαβύρινθος άδειων, κιτρινωπών χώρων- τα λεγόμενα «Backrooms» - ένα αλλόκοτο παράλληλο σύμπαν όπου οι νόμοι της πραγματικότητας φαίνεται να καταρρέουν.

Οι Κρίστοφερ (The Christophers)

Η νέα ταινία του Στίβεν Σόντερμπεργκ με τον Ίαν ΜακΚέλεν.

Τα αποξενωμένα παιδιά ενός κάποτε διάσημου ζωγράφου (Ίαν ΜακΚέλεν) καταστρώνουν ένα παράτολμο σχέδιο: προσλαμβάνουν μια ταλαντούχα συντηρήτρια έργων τέχνης (Μίκαελα Κόελ) με σκοτεινό παρελθόν για να ολοκληρώσει κρυφά τα ανολοκλήρωτα έργα του πατέρα τους. Ελπίζουν έτσι να αυξήσουν την αξία τους και να εξασφαλίσουν μια μεγάλη κληρονομιά.

Όμως όσο το σχέδιο προχωρά, οι ισορροπίες αλλάζουν και η απάτη αρχίζει να αποκαλύπτει απρόβλεπτες εντάσεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αξία της τέχνης, της αλήθειας και των οικογενειακών δεσμών.

Ο Τελευταίος Βίκινγκ (The Last Viking)

Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπιμαία. Όμως, ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται, είναι ο αδερφός του (Μαντς Μίκελσεν), που στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον.

Beast

Ο θρύλος του MMA Πάτον Τζέιμς, που πλέον εργάζεται ως ψαράς, αναγκάζεται να επιστρέψει στο κλουβί όταν ο αδελφός του βρίσκεται σε κίνδυνο. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή, Σάμι, και αποφασίζει να δώσει έναν τελευταίο αγώνα για τον τίτλο απέναντι στον αδίστακτο πρωταθλητή Ξαβιέ Γκράου.

Με τους: Ράσελ Κρόου, Ντάνιελ ΜακΦέρσον και Λουκ Χέμσγουορθ.



Ένας Ποιητής (A Poet)

Η νέα ταινία του Simón Mesa Soto που διακρίθηκε με τον βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Καννών 2025.

Η εμμονή του Óscar Restrepo με την ποίηση δεν του έχει φέρει καμία δόξα. Έχοντας πια μεγαλώσει και παραξενέψει, έχει υποκύψει στο κλισέ του ποιητή που ζει στην αφάνεια. Η γνωριμία του με τη Yurlady, μια έφηβη από φτωχή οικογένεια, και η βοήθεια που της προσφέρει για να καλλιεργήσει το ταλέντο της, φέρνουν λίγο φως στις μέρες του. Όμως το να τη σύρει στον κόσμο των ποιητών μπορεί να μην είναι καλή ιδέα.



Homo Sapiens?

Οι Μαριάνο Κον και Γκαστόν Ντουπράτ παραδίδουν μια καυστική αργεντίνικη, μαύρη κωμωδία που αποδομεί, με χειρουργική ειρωνεία, τις αρετές και τα ελαττώματα μιας κοινωνίας σε μόνιμη αντίφαση.

