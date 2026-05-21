Ξέρουμε ποιες νέες ταινίες θα δείτε στους ελληνικούς κινηματογράφους την Πέμπτη 21 Μαΐου.

Η δίψα ήταν μεγάλη για μια νέα ταινία Star Wars, ωστόσο το The Mandalorian and Grogu, μου μεταπηδάει από τη μικρή στη μεγάλη οθόνη με τους ίδιους πρωταγωνιστές, φαίνεται πως έχει διχάσει τους φαν οι οποίοι έχουν την αίσθηση ότι βλέπουν κάποιο επεισόδιο της σειράς.

Από την άλλη, η βραβευμένη... βουκολική Αρκουδότρυπα έχει κερδίσει τους κριτικούς που εξυμνούν τις ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών, ενώ η «Ομηρία» βασισμένη σε αληθινή ιστορία και με all star cast, κερδίζει επάξια την προσοχή μας.



Οι φαν των ταινιών τρόμου θα απολαύσουν το εφιαλτικό «Ο Επιβάτης».

Star Wars: The Mandalorian and Grogu

H τηλεοπτική σειρά The Mandalorian κάνει άλμα στη μεγάλη οθόνη. Η Αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει και οι αυτοκρατορικοί πολέμαρχοι παραμένουν διάσπαρτοι σε όλον το γαλαξία. Καθώς η νεοσύστατη Καινούργια Δημοκρατία προσπαθεί να προστατεύσει όλα αυτά για τα οποία αγωνίστηκε η Επανάσταση, έχει ζητήσει τη βοήθεια του θρυλικού Μανδαλοριανού κυνηγού επικηρυγμένων Din Djarin (Πέδρο Πασκάλ) και του νεαρού μαθητευόμενού του Grogu, ή αλλιώς του χαριτωμένου Baby Yoda που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Η νέα «Star Wars» ταινία, που πολλοί θα πουν ότι είναι σαν ένα μεγάλο επεισόδιο, έχει σκηνοθέτη τον Τζον Φαβρό και πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ, Σιγκούρνι Γουίβερ, Μάρτιν Σκορτσέζε και Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ.

{https://youtu.be/_K-KrAeA4Ao?si=KR1RziB36ZOEhOZ-}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αρκουδότρυπα (Bearcave)

Βασισμένη στην ομότιτλη μικρού μήκους ταινία της Χρυσιάννας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, έχει τιμηθεί με Χρυσό Διόνυσo στη Δράμα και είναι υποψήφια για 7 Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Έτη φωτός μακριά από ειδύλλια με τσολιάδες και βοσκοπούλες, αυτό το βουκολικό ρομάντζο του 21ου αιώνα κρατά ζωντανή την ψυχή της παράδοσης. Η Αργυρώ και η Αννέτα, κολλητές σε ορεινό χωριό της Πίνδου, δοκιμάζονται μέσα από μυστικά, γιορτές και μια προδοσία που θα αλλάξει για πάντα τη σχέση τους.

{https://youtu.be/SQQGxmHX4Bc?si=tpYsXoNay4bUzcxW}

Τελειωμένος (Wasteman)

Ο Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο.

{https://youtu.be/Xizsr51gvr0?si=4FlO-B2-jrCnzeCl}

Ο Επιβάτης (Passenger)

Στη διάρκεια του ταξιδιού τους, ένα ζευγάρι γίνεται μάρτυρας ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μία δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης, μετατρέπει τη νομαδική ζωή τους σε εφιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν.

{https://youtu.be/G7J_QYfkJmA?si=VxRnrfLnYjmDxusu}

Η Ομηρία (Dead Man's Wire)

Στις 8 Φεβρουαρίου 1977, ο απελπισμένος Τόνι (Σκάρσγκαρντ) μπαίνει στο γραφείο του Μ.Λ. Χολ (Πατσίνο), προέδρου της Meridian Mortgage Company, και παίρνει όμηρο τον γιο του, Ρίτσαρντ (Μοντγκόμερι). Ο Τόνι ισχυρίζεται ότι ο Ρίτσαρντ και ο πατέρας του τον εξαπάτησαν και οι απαιτήσεις του είναι σαφείς: 5 εκατομμύρια δολάρια, ασυλία από δίωξη και προσωπική συγγνώμη.

Καθώς η αντιπαράθεση φτάνει σε σημείο βρασμού, τα νεύρα του Τόνι και το τσίρκο των μέσων ενημέρωσης κλιμακώνουν μια άγρια αντιπαράθεση σε μια αιματηρή αναμέτρηση.

Είναι ο Τόνι ένας λαϊκός ήρωας που μάχεται ενάντια σε ένα άδικο σύστημα ή κάποιος που έχει ξεφύγει;



Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Ντέικρ Μοντγκόμερι, Αλ Πατσίνο.

Η Έμπιστη (Confidente)

Άγκυρα, 1999. Μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει έναν νεαρό πελάτη της, παγιδευμένο από τον σεισμό στην Κωνσταντινούπολη, χωρίς να ξέρει ότι θα μπλεχτεί σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της.

{https://youtu.be/7U1Wy3GQdkk?si=kMwsWymHjN45YrXV}

Ο Ψαρομουρμούρας (The Pout-Pout Fish)

Δύο παράξενοι θαλάσσιοι φίλοι ξεκινούν ένα φαινομενικά αδύνατο ταξίδι για να σώσουν τον τόπο τους.



{https://youtu.be/Be1QtS_u3cE?si=aNvl-pbuYW0mjkzz}